Зарплаты в армии — какие суммы сейчас выплачивают в сухопутных войсках

Украинские военные ВСУ. Фото: google.com

В Украине уровень денежного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. В частности, больше всего платят командирам.

Об этом свидетельствует информация Министерства обороны Украины.

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Выплаты в сухопутных войсках

В целом военнослужащим насчитывают выплаты, состоящие из денежного довольствия (основной зарплаты), в частности, на основе звания, должности и выслуги лет. Также в выплату входит сумма денежного вознаграждения, инициированные президентом на время военного положения — от 30 до 100 тысяч гривен.

До 1 февраля этого года вознаграждение было предоставлено всем силовикам и курсантам по всей стране. После этой даты она зависит от:

района пребывания военных;

сложности и специфики выполнения боевых и спецзадач.

В зависимости от обязанностей военные имеют право на следующие доплаты:

по 30 тыс. грн выплачивают тем, кто выполняет боевые задания непосредственно в районах ведения боевых действий согласно приказам;

50 тыс. грн может получать военный, выполняющий боевое задание в составе органов военного управления, управляющий подразделениями первого эшелона обороны или наступления на передовой;

100 тыс. грн получает каждый военный, принимая участие в боевых действиях на линии столкновения.

Ежемесячно денежное довольствие и вознаграждение суммируются и формируется заработная плата военных. В частности, стрелки Сухопутных войск получают в 2023 году:

20,5 тыс. грн — получают те, кто не включен в состав группировок войск и не выполняет боевые задачи;

50,5 тыс. грн — выполняют боевые (специальные) задания;

120,5 тыс. грн — если непосредственно участвуют в боевых действиях.

В зависимости от званий военные получают:

командир бригады — 50,1 тыс. грн;

заместитель командира бригады — 48,9 тыс. грн;

командир батальона — 36,4 тыс. грн;

командир роты — 31,2 тыс. грн;

командир взвода — 28,2 тыс. грн;

главный сержант роты — 26 тыс. грн.

Больше о выплатах

Напомним, во время полномасштабной войны каждый военнослужащий как в тылу, так и на передовой получает надлежащее денежное довольствие. После боевых действий военные также могут рассчитывать на выплаты, сумма которых будет зависеть от определенных обстоятельств.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.