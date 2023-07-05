Кто может получить одноразовую денежную помощь во время мобилизации и сколько

Одноразовая денежная помощь при мобилизации: кому выплачивают и сколько
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. Добровольцы также могут вступить в ряды ВСУ, подписав контракт. В таком случае им могут выплатить единовременную денежную помощь.
Для кого именно предусмотрена такая денежная выплата, а каким категориям ее не будут выплачивать, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Кто может получить единовременную денежную помощь
На единовременную денежную помощь могут рассчитывать военные:
- принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;
- принимаемые на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
- офицерского состава — год и больше;
- на 5 лет и более — назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании ВУЗа.
Какая сумма единовременной выплаты
Единовременная денежная выплата выплачивается сразу в таком размере:
- для лиц рядового состава — 21 472 грн;
- для лиц сержантского и старшинского состава — 24 156 грн;
- для лиц офицерского состава — 26 840 грн.
Как получить денежную помощь
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для того чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира.
Кому не выплачивают единовременную денежную помощь
Есть категории военных, которые не могут получить выплату. В частности, денежная помощь не выплачивается:
- лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой — на должность сержантского и старшинского состава;
- лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава;
- лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.
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