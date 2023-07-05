Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Одноразовая денежная помощь при мобилизации: кому выплачивают и сколько arrow

Одноразовая денежная помощь при мобилизации: кому выплачивают и сколько

5 июля 2023 17:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Кто может получить одноразовую денежную помощь во время мобилизации и сколько
Единовременные денежные выплаты военным, подписавшим контракт с ВСУ. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. Добровольцы также могут вступить в ряды ВСУ, подписав контракт. В таком случае им могут выплатить единовременную денежную помощь.

Для кого именно предусмотрена такая денежная выплата, а каким категориям ее не будут выплачивать, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Кто может получить единовременную денежную помощь

На единовременную денежную помощь могут рассчитывать военные:

  • принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;
  • принимаемые на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
  • офицерского состава — год и больше;
  • на 5 лет и более — назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании ВУЗа.

 

Кто может получить единовременную денежную помощь, подписывая контракт с ВСУ
Военные ВСУ. Фото: ЖОТЦК и СП

Какая сумма единовременной выплаты

Единовременная денежная выплата выплачивается сразу в таком размере:

  • для лиц рядового состава — 21 472 грн;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — 24 156 грн;
  • для лиц офицерского состава — 26 840 грн.

Как получить денежную помощь

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для того чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира.

Кому не выплачивают единовременную денежную помощь

Есть категории военных, которые не могут получить выплату. В частности, денежная помощь не выплачивается:

  • лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой — на должность сержантского и старшинского состава;
  • лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава;
  • лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

Ранее мы сообщали, какие зарплаты получают военные в тылу и на нуле летом 2023 года.

Напомним, мы писали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.

Также мы рассказывали, какие заработные платы выплачиваются в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз