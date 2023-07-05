Кто может получить одноразовую денежную помощь во время мобилизации и сколько

Единовременные денежные выплаты военным, подписавшим контракт с ВСУ. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. Добровольцы также могут вступить в ряды ВСУ, подписав контракт. В таком случае им могут выплатить единовременную денежную помощь.

Для кого именно предусмотрена такая денежная выплата, а каким категориям ее не будут выплачивать, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Кто может получить единовременную денежную помощь

На единовременную денежную помощь могут рассчитывать военные:

принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;

принимаемые на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;

офицерского состава — год и больше;

на 5 лет и более — назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании ВУЗа.

Военные ВСУ. Фото: ЖОТЦК и СП

Какая сумма единовременной выплаты

Единовременная денежная выплата выплачивается сразу в таком размере:

для лиц рядового состава — 21 472 грн ;

; для лиц сержантского и старшинского состава — 24 156 грн ;

; для лиц офицерского состава — 26 840 грн.

Как получить денежную помощь

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для того чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира.

Кому не выплачивают единовременную денежную помощь

Есть категории военных, которые не могут получить выплату. В частности, денежная помощь не выплачивается:

лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой — на должность сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава;

лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

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