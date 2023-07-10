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Мобілізація в Україні: чи можна проігнорувати повістку у дверях чи поштовій скрині

10 липня 2023 23:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні: чи можна проігнорувати повістку у дверях чи поштовій скрині
Повістка у руках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мобілізація в Україні триває. Водночас військовозобов'язаним українцям все частіше почали залишати повістку у дверях чи поштовій скрині. 

Чи можна проігнорувати документ, виданий таким чином — пояснив адвокат Роман Сімутін.

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Повістку вручив двірник

За словами адвоката, у повістці можуть вказувати, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію", тобто ЖЕК. Це означає, що документ вручили через двірника. 

У такому випадку існує два варіанти. Якщо військовозобов'язаний забирає повістку та розписується, то немає значення, хто та яким чином її вручив. Адже документ вже підписано. 

Повістка у дверях чи поштовій скрині

Якщо ж повістку залишили у дверях чи поштовій скрині, то її, за словами Сімутіна, можна проігнорувати. 

Тобто військовозобов'язаний її не підписував. А отже, представники військкомату не зможуть довести, що дали повістку. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, як чоловікам офіційно отримати право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

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