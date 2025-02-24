Финансовая помощь Украине — кто предоставил больше всего

Доллари США. Фото: Новини.LIVE

Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Партнеры запустили конвейер мощной помощи нашей стране в борьбе с агрессором, предоставляя финансирование, оружие и гумпомощь. Крупнейшими донорами для Украины стали США и Европа.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько финансовой помощи получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Сколько всего помощи получила Украина

Согласно исследованию Кильского института, Украина в течение трех лет полномасштабного вторжения получила около 267 миллиардов евро помощи — примерно 80 млрд евро в год. Эту сумму по приблизительным расчетам можно распределить так:

130 миллиардов евро (49%) были выделены на военную помощь;

118 миллиардов евро (44%) на финансовую поддержку;

19 миллиардов евро (7%) на гуманитарную помощь.

Европа или США — кто оказал больше помощи Украине

В начале полномасштабного вторжения Соединенные Штаты Америки стали основным партнером Украины. В марте глава Штатов Джо Байден одобрил предоставление Украине гранта на сумму 13,6 млрд долларов. Уже в апреле США объявили о помощи в размере 500 млн долларов. Кроме того, нашему государству поставляли оружие различного типа, которое также стоило немалых денег.

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев в 2023 году. Фото: Reuters

Европейский Союз стал вторым после США по количеству финансовой помощи Украине. В 2022 году, в начале полномасштабной войны, западные партнеры выделили для поддержки "зеленой экономики" 2 млрд евро, еще 1,2 млрд евро Украина получила в марте. Осенью ЕС решил предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Добавим, что 82% из этой помощи — кредиты, и лишь остальные, 8%, являются грантовыми.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписывают Меморандум. Фото: Facebook/Денис Шмыгаль

Меняться ролями по финансированию Украины США и Европа (европейские страны включая ЕС) начали примерно в середине 2023 года. Конгресс Соединенных Штатов блокировал предоставление помощи Украине, из-за чего сократился поток поддержки. В 2023 году США предоставили Украине 10,95 млрд долларов финансовой помощи. Вместе с тем, Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение с Европейским Союзом. Оно касалось предоставления 35 млрд евро макрофинансовой помощи. Также Евросоюз в течение 2023 года выделил Украине:

66 млн евро на восстановление школ,

50 млн евро для энергетической поддержки,

110 млн евро на гуманитарную помощь Украине и беженцам.

Во время последних месяцев на посту Президента США Джо Байден пытался исправить ситуацию и усилить Украину. Количество помощи от США снова возросло. Так в конце 2024 года Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов. Чуть позже США заявили о еще одном пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов.

Преемник Байдена Дональд Трамп после вступления в должность Президента США заговорил о колоссальных средствах, которые Штаты выделили Украине. Республиканец заявил, что за период войны наше государство якобы получило от США помощи на сумму от 300 до 500 миллиардов долларов.

Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский назвал совсем другие цифры. По его словам, за время полномасштабного вторжения Киев получил от Вашингтона в разы меньше, чем считает Трамп.

"Я как президент воюющей страны говорю: мы получили более 75 (Миллиардов долларов в виде помощи США. — Ред.). То есть 100 млрд из этих 177 млрд долларов, или даже из 200, как говорят некоторые, мы никогда не получали", — подчеркнул Зеленский.

В целом Европа (европейские страны и ЕС) опередила Соединенные Штаты Америки по объему помощи Украине. Партнеры выделили 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи нашему государству. Кроме того, предоставили военной помощи на около 62 миллиарда евро. Вместе с тем, США выделили Украине около 64 миллиардов евро военной помощи и 50 миллиардов евро финансовых и гуманитарных ассигнований.

Несмотря на то, что Европа перегнала США по количеству предоставленной помощи Украине, сумма поддержки все же является сравнительно низкой. Например, Германия, Великобритания и США, выделили менее 0,2% своего ВВП в год для поддержки Украины. Франция, Италия или Испания — лишь около 0,1% своего годового ВВП. Фактически даже на любые маленькие внутриполитические приоритеты выделяют больше средств, чем на помощь Украине.

Финансовая помощь от других стран

Сейчас вопрос о продлении помощи от США висит в воздухе из-за неоднозначных заявлений Дональда Трампа. Несмотря на это, Украину поддерживают многие другие государства. Помощь продолжает поступать, в частности через финансирование от Всемирного банка и других международных организаций. Мы приводим данные лишь о некоторых из многих стран, которые поддерживают наше государство.

Мощным партнером Украины стала Великобритания. В целом Соединенное Королевство пообещало выделить 15,1 миллиарда долларов для Украины. Известно, что наше государство получило от Британии более 5 млрд долларов. Кроме того, страны подписали между собой соглашение о 100-летнем партнерстве.

Канада с февраля 2022 года предоставила Украине помощи на около 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, канадские военные еще с 2015 года подготовили примерно 40 тысяч украинских военнослужащих. Эту программу Канада расширила и продлила до марта 2026 года.

В период с 2023 по 2027 год Норвегия пообещала выделять Украине около 1,4 миллиарда долларов в год. Поддержка нашей страны возросла. Если в 2022 году Норвегия выделила нам около 1 миллиарда долларов, то в 2024 - около 2,4 млрд долларов. В этом году планируют увеличить помощь.

Немалое количество помощи предоставила Украине Япония. Общая стоимость амуниции и вооружения, которое нам поставили, превысила 3 млрд долларов. Украинские оборонцы получили каски, бронежилеты, БпЛА и другое нелетальное оборудование. Денежная помощь от Японии составила 581 млн долларов.

Германия стала одной из стран Европы, которая выделила Украине больше всего финансовой помощи в первый год большой войны. Было предоставлено 1,3 млрд евро. Кроме того, нашему государству передавали оружие различного типа. Германия выделила более 8 миллиардов евро в 2024 году и планирует продолжить поддержку и в этом году.

Помощи более чем на 3 млрд евро выделила Украине Польша. В 2024 году правительство страны заявило, что Польша занимает первое место (по ВВП) среди всех стран, которые принимали участие в помощи Украине.

Также помогают Украине и Франция, Эстония, Италия, Финляндия, Норвегия, Латвия, Эстония. Не обошли нашу страну стороной и Чехия, Литва, Нидерланды, Словения и другие страны.

Напомним, Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Украина вскоре получит новый пакет помощи. Это будет уже 18-й пакет военной помощи от Швеции.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые озвучил точные цифры американской помощи Украине. Он фактически опроверг этими словами свое предыдущее заявление.