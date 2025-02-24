Фінансова допомога Україні — хто надав найбільше

Долари США. Фото: Новини.LIVE

Рівно три роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Партнери запустили потужний конвеєр допомоги нашій країні у боротьбі з агресором, надаючи фінансування, зброю та гумдопомогу. Найбільшими донорами для України стали США та Європа.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки фінансової допомоги отримала Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Скільки всього допомоги отримала Україна

Згідно з дослідженням Кільського інституту, Україна протягом трьох років повномасштабного вторгнення отримала близько 267 мільярдів євро допомоги — приблизно 80 млрд євро на рік. Цю суму за приблизними розрахунками можна розподілити так:

130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу;

118 мільярдів євро (44%) на фінансову підтримку;

19 мільярдів євро (7%) на гуманітарну допомогу.

Європа чи США — хто надав більше допомоги Україні

На початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки стали основним партнером України. У березні очільник Штатів Джо Байден схвалив надання Україні гранту на суму 13,6 млрд доларів. Вже у квітні США оголосили про допомогу в розмірі 500 млн доларів. Крім того, нашій державі постачали зброю різного типу, яка також коштувала чималих грошей.

Президент США Джо Байден прибув з візитом у Київ у 2023 році. Фото: Reuters

Європейський Союз став другим після США за кількістю фінансової допомоги Україні. У 2022 році, на початку повномасштабної війни, західні партнери виділили для підтримки "зеленої економіки" 2 млрд євро, ще 1,2 млрд євро Україна отримала в березні. Восени ЄС вирішив надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Додамо, що 82% з цієї допомоги — кредити, і лише решта, 8%, є грантовими.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписують Меморандум. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Мінятися ролями щодо фінансування України США та Європа (європейські країни включно з ЄС) почали приблизно в середині 2023 року. Конгрес Сполучених Штатів блокував надання допомоги Україні, через що скоротився потік підтримки. У 2023 році США надали Україні 10,95 млрд доларів фінансової допомоги. Разом з тим, Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом. Вона стосувалась надання 35 млрд євро макрофінансової допомоги. Також Євросоюз протягом 2023 року виділив Україні:

66 млн євро на відновлення шкіл,

50 млн євро для енергетичної підтримки,

110 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та біженцям.

Під час останніх місяців на посаді Президента США Джо Байден намагався виправити ситуацію та посилити Україну. Кількість допомоги від США знову зросла. Так в кінці 2024 року Байден оголосив про виділення Україні майже 2,5 мільярда доларів. Трохи згодом США заявили про ще один пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів.

Наступник Байдена Дональд Трамп після вступу на посаду Президента США заговорив про колосальні кошти, які Штати виділили Україні. Республіканець заявив, що за період війни наша держава нібито отримала від США допомоги на суму від 300 до 500 мільярдів доларів.

Разом з тим Президент України Володимир Зеленський назвав зовсім інші цифри. За його словами, за час повномасштабного вторгнення Київ отримав від Вашингтона в рази менше, ніж вважає Трамп.

"Я як президент воюючої країни говорю: ми отримали більше 75 (Мільярдів доларів у вигляді допомоги США. — Ред.). Тобто 100 млрд з цих 177 млрд доларів, або навіть з 200, як говорить дехто, ми ніколи не отримували", — наголосив Зеленський.

Загалом Європа (європейські країни та ЄС) випередила Сполучені Штати Америки за обсягом допомоги Україні. Партнери виділили 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги нашій державі. Крім того, надали військової допомоги на близько 62 мільярди євро. Разом з тим, США виділили Україні близько 64 мільярдів євро військової допомоги та 50 мільярдів євро фінансових і гуманітарних асигнувань.

Попри те, що Європа перегнала США за кількістю наданої допомоги Україні, сума підтримки все ж є порівняно низькою. Наприклад, Німеччина, Велика Британія та США, виділили менше 0,2% свого ВВП на рік для підтримки України. Франція, Італія чи Іспанія — лише близько 0,1% свого річного ВВП. Фактично навіть на будь-які маленькі внутрішньополітичні пріоритети виділяють більше коштів, ніж на допомогу Україні.

Фінансова допомога від інших країн

Зараз питання про продовження допомоги від США висить у повітрі через неоднозначні заяви Дональда Трампа. Попри це, Україну підтримують багато інших держав. Допомога продовжує надходити, зокрема через фінансування від Світового банку та інших міжнародних організацій. Ми наводимо дані лише про деякі з багатьох країн, які підтримують нашу державу.

Потужним партнером України стала Велика Британія. Загалом Сполучене Королівство пообіцяло виділити 15,1 мільярда доларів для України. Відомо, що наша держава отримала від Британії понад 5 млрд доларів. Крім того, країни підписали між собою угоду про 100-річне партнерство.

Канада з лютого 2022 року надала Україні допомоги на близько 1,8 мільярда доларів. Крім того, канадські військові ще з 2015 року підготували приблизно 40 тисяч українських військовослужбовців. Цю програму Канада розширила та продовжила до березня 2026 року.

У період з 2023 по 2027 рік Норвегія пообіцяла виділяти Україні близько 1,4 мільярда доларів на рік. Підтримка нашої країни зросла. Якщо у 2022 році Норвегія виділила нам близько 1 мільярда доларів, то у 2024 — близько 2,4 млрд доларів. У цьому році планують збільшити допомогу.

Чималу кількість допомоги надала Україні Японія. Загальна вартість амуніції та озброєння, яке нам поставили, перевищила 3 млрд доларів. Українські оборонці отримали каски, бронежилети, БпЛА та інше нелетальне обладнання. Грошова допомога від Японії склала 581 млн доларів.

Німеччина стала однією з країн Європи, яка виділила Україні найбільше фінансової допомоги у перший рік великої війни. Було надано 1,3 млрд євро. Крім того, нашій державі передавали зброю різного типу. Німеччина виділила понад 8 мільярдів євро у 2024 році та планує продовжити підтримку й цьогоріч.

Допомоги на понад 3 млрд євро виділила Україні Польща. У 2024 році уряд країни заявив, що Польща посідає перше місце (за ВВП) серед усіх країн, які брали участь у допомозі Україні.

Також допомагають Україні й Франція, Естонія, Італія, Фінляндія, Норвегія, Латвія. Не обійшли нашу країну стороною й Чехія, Литва, Нідерланди, Словенія та інші країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном заявив, що Україна незабаром отримає новий пакет допомоги. Це буде вже 18-й пакет військової допомоги від Швеції.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше озвучив точні цифри американської допомоги Україні. Він фактично спростував цими словами свою попередню заяву.