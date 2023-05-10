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Какие овощи и цветы можно посадить в тени?

10 мая 2023 20:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Какие овощи и цветы можно высадить в тени?
Не все растения нуждаются в солнце. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Главный критерий выбора места для посадки растений — это количество солнечного света, нужное разным растениям. Хотя многим популярным овощам и фруктам нужно большое количество солнца, есть много культур, которые можно выращивать в тенистых местах. В этой статье мы расскажем, каким растениям лучше подходят затененные места и почему.

Об этом написали "Farmprogress".

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Тень может быть разной: от рассеянной тени, созданной листьями фруктовых деревьев, до глубокой тени под высокими постройками или заборами. На участках с рассеянной тенью от яблони, вишни или сливы можно выращивать практически любые растения, но на участках с глубочайшим затенением рост и созревание плодов замедлится. Впрочем, некоторые культуры любят тень и растут в ней так же хорошо, как и на солнце.

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Салат тени не опасается. Фото: Pexels

Что можно выращивать в тени?

На небольших участках в тени можно выращивать щавель, салат, ревень, хрен, пряности, эстрагон, хрен из зелени, а из овощей — лук, чеснок, фасоль, огурцы и спаржу. В тени могут развиваться цветная и белокочанная капуста. Что касается кустов, то малина, черная и красная смородина тоже хорошо переносят пребывание на участке с незначительным освещением.

На участках с глубокой тенью, держащейся почти целый день, нужно высаживать очень зависимые от влаги растения, ведь земля в такой тени почти не пересыхает. Без прямых солнечных лучей хорошо чувствует себя большинство многолетних цветов: барвинок, ландыш, незабудка, разные виды папоротников, вереск, примула, фиалки, анемоны, жимолость, гортензии и т.д. Тюльпаны тоже могут расти в тени, но там они зацветут довольно поздно.

растения растут в тени
Главное чтобы тень была не очень глубокой. Фото: Pexels

Овощи, которые любят тень

Что касается овощей, то в тени прекрасно чувствуют себя ревень, многолетний лук, черемша и огуречная трава бораго. Если вы посадите на затененном участке редис и свеклу, то они будут расти медленнее, но будут менее восприимчивыми от болезней и вредителей. А вот салатные культуры, такие как листовой салат, руккола, шпинат, щавель, листовая горчица и кресс-салат отлично растут в тени и не дают той горечи, которую эти же растения получают на солнце. Чеснок из затененного места будет мелким, но вкусным и ароматным.

В тени также можно выращивать зелень и травы, такие как кинза, петрушка вьющаяся, сельдерей, пустырник, мята, эстрагон, мелисса, любисток, базилик, чабрец. В затененных местах будут хорошо расти пастернак и корневая петрушка, а также специально выведенные с устойчивостью к тени сорта бобов и кустовых бобов. Наконец, хрен — это отличная культура для тенистых участков, поскольку он не прихотлив и к солнцу, и к почве.

Если вы правильно распределите участки в своем тенистом саду, то получите такой же хороший урожай, как и счастливые обладатели ярко освещенного участка. Кстати, недавно мы писали о том, какие цветы посадить на клумбе у дома.

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