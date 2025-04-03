Льготы для участников боевых действий - какие условия надо выполнить, чтобы получить скидку на квартплату

Ветеран войны с удостоверением участника боевых действий. Фото: Минветеранов

Украинские участники боевых действий и их семьи имеют право на оформление скидки на квартплату. Но для этого их жилье не должно превышать определенные в законе нормы.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Участники боевых действий имеют право на ряд льгот, касающихся коммунальных услуг. Это, в частности, скидка на плату за пользование жильем (квартирную плату).

Эта скидка составляет 75% от общей суммы.

Но для того, чтобы получить такую скидку, участник боевых действий и его семья должны соблюсти одно важное условие.

Главное условие для оформления скидки

Это условие касается размера жилья, на которое планируется оформить скидку.

Оно не должно превышать:

21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает там и имеет право на скидку платы;

дополнительно 10,5 кв. метра на всю семью.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на санаторно-курортное лечение имеют участники боевых действий в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, кто, кроме участника боевых действий, имеет право на льготы для обучения.