Льготы для участников боевых действий - какие условия надо выполнить, чтобы получить скидку на квартплату

Льготы для УБД — условие для получения скидки на квартплату
Украинские участники боевых действий и их семьи имеют право на оформление скидки на квартплату. Но для этого их жилье не должно превышать определенные в законе нормы.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Льготы на квартплату для УБД
Участники боевых действий имеют право на ряд льгот, касающихся коммунальных услуг. Это, в частности, скидка на плату за пользование жильем (квартирную плату).
Эта скидка составляет 75% от общей суммы.
Но для того, чтобы получить такую скидку, участник боевых действий и его семья должны соблюсти одно важное условие.
Главное условие для оформления скидки
Это условие касается размера жилья, на которое планируется оформить скидку.
Оно не должно превышать:
- 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает там и имеет право на скидку платы;
- дополнительно 10,5 кв. метра на всю семью.
Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на санаторно-курортное лечение имеют участники боевых действий в Украине.
Добавим, мы сообщали о том, кто, кроме участника боевых действий, имеет право на льготы для обучения.
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