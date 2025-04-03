Пільги для учасників бойових дій - які умови треба виконати, аби отримати знижку на квартплату

Ветеран війни з посвідченням учасника бойових дій. Фото: Мінветеранів

Українські учасники бойових дій та їхні родини мають право на оформлення знижки на квартплату. Але для цього їхнє житло не повинно перевищувати визначені у законі норми.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Учасники бойових дій мають право на низку пільг, які стосуються комунальних послуг. Це, зокрема, знижка на плату за користування житлом (квартирну плату).

Ця знижка становить 75% від загальної суми.

Але для того, аби отримати таку знижку, учасник бойових дій та його родина мають дотриматися однієї важливої умови.

Головна умова для оформлення знижки

Ця умова стосується розміру житла, на яке планується оформити знижку.

Вона не має перевищувати:

21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає там і має право на знижку плати;

додатково 10,5 кв. метра на усю родину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на санаторно-курортне лікування мають учасники бойових дій в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, хто, крім учасника бойових дій, має право на пільги для навчання.