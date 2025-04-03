Когда-то они были в каждом телефоне — 5 функций, которые были утрачены с годами

Старые телефоны на столе. Фото: Unsplash

Технологический прогресс ежедневно меняет наше представление об удобстве и функциональности мобильных устройств. То, что еще вчера воспринималось как базовая опция, сегодня может казаться пережитком прошлого. Поскольку производители смартфонов непрерывно совершенствуют свои разработки, некоторые возможности просто исчезают, уступая место новым технологиям и маркетинговым трендам.

О нескольких функциях, которые когда-то были настоящим стандартом, а теперь остались в воспоминаниях, пишет ITsider.

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Съемные аккумуляторы

Еще около десяти лет назад заменить батарею было так же просто, как поставить новые элементы питания в пульт. Если аккумулятор начинал быстро разряжаться, достаточно было приобрести новый, извлечь старый и установить свежий. Сейчас же такая процедура преимущественно требует специального инструмента и профессионального вмешательства. Хотя производители и объясняют это желанием сделать корпус тоньше и обеспечить лучшую защиту от воды, пользователи все чаще подозревают, что речь идет об элементе планового устаревания техники.

Впрочем, Евросоюз уже обратил внимание на эту проблему, так что существует вероятность, что в будущем съемные батареи могут вернуться.

Сенсорные навигационные кнопки

Классические символы "треугольник", "кружочек" и "квадрат" долгое время оставались характерным признаком Android. Однако с появлением дисплеев без рамок ситуация изменилась: навигационные кнопки были вытеснены жестами.

Сейчас смартфоны больше не нуждаются в отдельных элементах для управления, а пользователи отмечают, что жесты являются более интуитивными и экономят пространство на экране.

Инфракрасный порт

Когда-то передача файлов на скорости около 10 Кб/с через ИК-порт воспринималась как настоящий прорыв. Со временем Bluetooth полностью заменил эту технологию, и большинство производителей отказались от инфракрасных портов.

В то же время некоторые, в частности Xiaomi, до сих пор добавляет их в свои устройства, превращая смартфон в универсальный пульт для управления телевизорами и другой техникой.

FM-радио

Ранее встроенное FM-радио в телефоне было привычным делом и позволяло слушать музыку или новости даже без интернета. Сейчас же на фоне популярности стриминговых сервисов производители часто отказываются от этой функции. Поэтому сегодня она сохранилась только в отдельных бюджетных моделях, и то не во всех.

Некоторые пользователи признаются, что им не хватает старого доброго радио без привязки к мобильному трафику.

Индикатор уведомлений

Небольшой светодиод, свидетельствующий о новых звонках или сообщениях, раньше был удобным способом узнать о пропущенном вызове или сообщении, не включая экран. Однако в процессе уменьшения рамок дисплеев этот индикатор постепенно исчезает. Ему на смену пришли альтернативы, например Always-on Display, который позволяет видеть базовую информацию без разблокировки устройства.

Отдельные производители, например Apple, даже решили экспериментировать с миганием вспышки на задней крышке, чтобы сообщать владельцу о событиях.

Напомним, в современных смартфонах в перечне функций можно заметить технологию NFC. Не все знают о ее значении, хотя она способна значительно облегчить жизнь пользователя.

Также мы писали, что большинство из нас ежедневно пользуется Bluetooth, подключая к нему свои аксессуары, например, беспроводные наушники. Вероятно, никто никогда не выключает его, и окончательно неизвестно, стоит ли это делать.