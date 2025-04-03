Колись вони були в кожному телефоні — 5 функцій, які були втрачені з роками

Старі телефони на столі. Фото: Unsplash

Технологічний прогрес щодня змінює наше уявлення про зручність і функціональність мобільних пристроїв. Те, що ще вчора сприймалося як базова опція, сьогодні може здаватися пережитком минулого. Оскільки виробники смартфонів безупинно вдосконалюють свої розробки, деякі можливості просто зникають, поступаючись місцем новим технологіям і маркетинговим трендам.

Про кілька функцій, які колись були справжнім стандартом, а тепер лишилися у спогадах, пише ITsider.

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Знімні акумулятори

Ще близько десяти років тому замінити батарею було так само просто, як поставити нові елементи живлення у пульт. Якщо акумулятор починав швидко розряджатися, достатньо було придбати новий, витягти старий і встановити свіжий. Наразі ж така процедура переважно вимагає спеціального інструменту та професійного втручання. Хоча виробники й пояснюють це бажанням зробити корпус тоншим і забезпечити кращий захист від води, користувачі все частіше підозрюють, що йдеться про елемент планового застарівання техніки.

Утім, Євросоюз уже звернув увагу на цю проблему, тож існує ймовірність, що в майбутньому знімні батареї можуть повернутися.

Сенсорні навігаційні кнопки

Класичні символи "трикутник", "кружечок" і "квадрат" довгий час залишалися характерною ознакою Android. Проте з появою дисплеїв без рамок ситуація змінилася: навігаційні кнопки були витіснені жестами.

Нині смартфони більше не потребують окремих елементів для керування, а користувачі відзначають, що жести є більш інтуїтивними й економлять простір на екрані.

Інфрачервоний порт

Колись передача файлів на швидкості близько 10 Кб/с через ІЧ-порт сприймалася як справжній прорив. Згодом Bluetooth повністю замінив цю технологію, і більшість виробників відмовилися від інфрачервоних портів.

Водночас дехто, зокрема Xiaomi, досі додає їх у свої пристрої, перетворюючи смартфон на універсальний пульт для керування телевізорами та іншою технікою.

FM-радіо

Раніше вбудоване FM-радіо в телефоні було звичною справою і дозволяло слухати музику чи новини навіть без інтернету. Наразі ж на тлі популярності стрімінгових сервісів виробники часто відмовляються від цієї функції. Тому сьогодні вона збереглася лише в окремих бюджетних моделях, і то не в усіх.

Деякі користувачі зізнаються, що їм бракує старого доброго радіо без прив'язки до мобільного трафіку.

Індикатор повідомлень

Невеликий світлодіод, що свідчив про нові дзвінки чи повідомлення, раніше був зручним способом дізнатися про пропущений виклик або повідомлення, не вмикаючи екран. Проте, у процесі зменшення рамок дисплеїв цей індикатор поступово зникає. Йому на зміну прийшли альтернативи, наприклад Always-on Display, який дає змогу бачити базову інформацію без розблокування пристрою.

Окремі виробники, як-от Apple, навіть вирішили експериментувати з мерехтінням спалаху на задній кришці, аби повідомляти власника про події.

Нагадаємо, в сучасних смартфонах у переліку функцій можна помітити технологію NFC. Не всі знають про її значення, хоча вона здатна значно полегшити життя користувача.

Також ми писали, що більшість з нас щоденно користується Bluetooth, під'єднуючи до нього свої аксесуари, наприклад, бездротові навушники. Ймовірно, ніхто ніколи не вимикає його, і остаточно невідомо, чи варто це робити.