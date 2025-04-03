Вручение повесток на улицах - могут ли группы оповещения ТЦК вручать повестки возле больниц

Работники ТЦК проверяют документы военнообязанного. Фото: "Суспільне"

Каких-то конкретных ограничений относительно публичных мест для работы групп оповещения ТЦК не существует. Соответственно, они могут проверять документы и вручать повестки возле медицинских учреждений, например, поликлиник.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Группы оповещения возле медицинских учреждений

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Одной из составляющих процесса мобилизации стала работа групп оповещения от территориальных центров комплектования, в состав которых входят не только работники ТЦК, а и сотрудники Национальной полиции.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеют ли право эти группы оповещения вручать повестки возле медицинских учреждений, в частности, возле поликлиник.

Законны ли повестки на выходе из поликлиник

Адвокат Евгений Александрович пояснил, что каких-то специальных указаний относительно мест, где могут или не могут работать группы оповещения территориальных центров комплектования, не существует.

"Ограничения относительно места проведения оповещения группой от ТЦК — отсутствуют", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что осуществлять админзадержание имеют право только полицейские, если они есть в составе групп оповещения.

"При этом работники ТЦК и СП не имеют право осуществлять задержание и доставлять лицо в ТЦК", — напомнил Евгений Александрович.

Напомним, мы ранее писали о том, как действовать во время вручения повестки на улице.

Добавим, мы сообщали о том, когда вручение повесток группами оповещения ТЦК на улице является незаконным.