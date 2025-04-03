Вручення повісток на вулицях - чи можуть групи сповіщення ТЦК вручати повістки біля лікарень

Працівники ТЦК перевіряють документи військовозобов’язаного. Фото: "Суспільне"

Якихось конкретних обмежень щодо публічних місць для роботи груп сповіщення ТЦК не існує. Відповідно, вони можуть перевіряти документи і вручати повістки біля медичних закладів, наприклад, поліклінік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Групи сповіщення біля медичних закладів

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Однією із складових процесу мобілізації стала робота груп сповіщення від територіальних центрів комплектування, до складу яких входять не тільки працівники ТЦК, а і співробітники Національної поліції.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи мають право ці групи сповіщення вручати повістки біля медичних закладів, зокрема, біля поліклінік.

Чи законними є повістки на виході з поліклінік

Адвокат Євген Олександрович пояснив, що якихось спеціальних вказівок щодо місць, де можуть чи не можуть працювати групи сповіщення територіальних центрів комплектування, не існує.

"Обмеження щодо місця проведення сповіщення групою від ТЦК — відсутні", — підкреслив юрист.

Він додав, що здійснювати адмінзатримання мають право лише поліцейські, якщо вони є у складі груп сповіщення.

"При цьому працівники ТЦК та СП не мають право здійснювати затримання і доставляти особу до ТЦК", — нагадав Євген Олександрович.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як діяти під час вручення повістки на вулиці.

Додамо, ми повідомляли про те, коли вручення повісток групами оповіщення ТЦК на вулиці є незаконним.