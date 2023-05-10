Які овочі та квіти можна посадити в тіні?

Не всі рослини потребують сонця. Фото: Pexels

Головний критерій вибору місця для посадки рослин — це кількість сонячного світла, потрібна різним рослинам. Хоча багатьом популярним овочам і фруктам потрібна велика кількість сонця, є багато культур, які можна вирощувати в тінистих місцях. У цій статті ми розповімо, яким рослинам краще підходять затінені місця і чому.

Про це написали "Farmprogress".

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Тінь може бути різною: від розсіяної тіні, створеної листям фруктових дерев, до глибокої тіні під прикриттям високих будівель або парканів. На ділянках з розсіяною тінню від яблуні, вишні чи сливи можна вирощувати майже будь-які рослини, однак на ділянках з глибоким затіненням ріст і дозрівання плодів сповільниться. Втім, деякі культури люблять тінь і ростуть в ній так же добре, як і на сонці.

Салат тіні не боїться. Фото: Pexels

Що можна вирощувати у тіні?

На невеликих ділянках у тіні можна вирощувати щавель, салат, ревінь, хрін, прянощі, естрагон, хрін із зелені, а з овочів — цибулю, часник, квасоля, огірки й спаржу. В тіні також можуть розвиватися цвітна та білокачанна капуста. Щодо кущів, то малина, чорна і червона смородина теж добре переносять перебування у ділянці із незначним освітленням.

На ділянках з глибокою тінню, що тримається майже цілий день, треба висаджувати рослини, що дуже залежать від вологи, адже земля в такій тіні майже не пересихає. Без прямих сонячних променів добре почувається більшість багаторічників, зокрема барвінок, конвалія, незабудка, різні види папоротей, верес, примула, фіалки, анемони, жимолость, гортензії та ін. Тюльпани теж можуть рости у тіні, втім, так вони зацвітуть досить пізно.

Головне — щоб тінь була не дуже глибокою. Фото: Pexels

Овочі, які люблять тінь

Що стосується овочів, то в тіні прекрасно почуваються ревінь, оскільки він любить полив і вологий ґрунт, багаторічна цибуля, черемша й огіркова трава бораго. Якщо ви посадите на затіненій ділянці редис і буряк, то вони ростимуть повільніше, але будуть менш сприйнятливими від хвороб і шкідників. А ось салатні культури, такі як листовий салат, рукола, шпинат, щавель, листова гірчиця, крес-салат чудово ростуть в тіні і не дають тієї гіркоти, яку ці ж рослини отримують на сонці. Часник із затіненого місця буде дрібним, але смачним і ароматним.

У тіні також можна вирощувати зелень і трави, такі як кінза, петрушка кучерява, селера, собача кропива, м’ята, естрагон, меліса, любисток, базилік, чебрець. В затінених місцях будуть гарно рости пастернак і коренева петрушка, а також спеціально виведені тіньовитривалі сорти бобів і кущових бобів. Нарешті, хрін – чудова культура для тінистих ділянок, оскільки він невибагливий ні до сонця, ні до ґрунту.

Якщо ви правильно розподілите ділянки у своєму тінистому саду, то отримаєте такий же хороший урожай як і щасливі власники яскраво освітленої ділянки. До речі, нещодавно ми писали про те, які квіти посадити на клумбі біля дому.