Безвиз с нюансами — когда для въезда в ЕС нужны будут разрешение и оплата

Паспортный контроль. Фото: УНИАН

Украинцев ожидают новые требования для пересечения границы со странами Европейского Союза. Для въезда придется получать специальное разрешение и платить 7 евро. Изначально этот механизм планировали запустить весной 2025 года, однако старт системы снова отложили.

О том, когда для украинцев изменятся условия безвиза с Европейским союзом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Когда изменятся условия въезда в Европу для украинцев

Система авторизации путешествий ETIAS, которая станет обязательной для граждан стран, не входящих в ЕС, заработает не раньше конца 2026 года. Это нововведение будет касаться всех, кто имеет право на безвизовый въезд в Шенгенскую зону, в частности:

граждан США;

граждан Украины;

жителей Великобритании.

Разрешение, полученное через ETIAS, позволит находиться на территории ЕС краткосрочно. В течение первых 3-6 месяцев система будет работать в тестовом режиме, поэтому ее обязательное использование ожидается только в 2027 году.

Введение ETIAS тесно связано с системой регистрации въездов и выездов EES. Без ее полноценного функционирования новый механизм не может работать. Однако запуск EES неоднократно переносили. Согласно обновленным планам, ее постепенное внедрение начнется в октябре 2025 года на некоторых пунктах пропуска.

Что изменится для украинцев в 2027 году

Чтобы получить разрешение, нужно будет заполнить анкету в электронном формате, предоставить персональные данные, ответить на определенные вопросы и внести оплату в размере 7 евро. Разрешение будет действовать три года или до завершения срока действия паспорта, с которым оно связано.

Оплачивать взнос не придется детям и лицам старше 70 лет, однако заполнение заявки для них все равно будет необходимым. Стоит также отметить, что получение ETIAS не гарантирует разрешения на въезд в ЕС, окончательное решение будет принимать таможенная служба страны, границу которой вы будете пересекать.

Ранее мы писали, что перед поездкой за границу украинцам стоит ознакомиться с таможенными правилами. Некоторые товары категорически запрещено вывозить, а за нарушение можно получить не только предупреждение, но и серьезные штрафы.

Также мы рассказывали, что при пересечении границы возможно изъятие валюты, если перевозка долларов или евро не соответствует таможенным нормам. Несоблюдение требований грозит административной ответственностью и конфискацией средств.