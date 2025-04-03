Безвіз із нюансами — коли для в’їзду в ЄС потрібні будуть дозвіл і оплата

Паспортний контроль. Фото: УНІАН

Українців очікують нові вимоги для перетину кордону з країнами Європейського Союзу. Для в’їзду доведеться отримувати спеціальний дозвіл і сплачувати 7 євро. Спочатку цей механізм планували запустити навесні 2025 року, однак старт системи знову відклали.

Про те, коли для українців зміняться умови безвізу з Європейським союзом, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Коли зміняться умови в'їзду в Європу для українців

Система авторизації подорожей ETIAS, яка стане обов’язковою для громадян країн, що не входять до ЄС, запрацює не раніше кінця 2026 року. Це нововведення стосуватиметься всіх, хто має право на безвізовий в’їзд до Шенгенської зони, зокрема:

громадян США;

громадян України;

мешканців Великої Британії.

Дозвіл, отриманий через ETIAS, дасть змогу перебувати на території ЄС короткостроково. Протягом перших 3-6 місяців система працюватиме у тестовому режимі, тому її обов’язкове використання очікується лише у 2027 році.

Запровадження ETIAS тісно пов’язане з системою реєстрації в’їздів та виїздів EES. Без її повноцінного функціонування новий механізм не може працювати. Однак запуск EES неодноразово переносили. Згідно з оновленими планами, її поступове впровадження розпочнеться у жовтні 2025 року на деяких пунктах пропуску.

Що зміниться для українців у 2027 році

Щоб отримати дозвіл, потрібно буде заповнити анкету в електронному форматі, надати персональні дані, відповісти на певні запитання та внести оплату у розмірі 7 євро. Дозвіл діятиме три роки або до завершення терміну дії паспорта, з яким він пов’язаний.

Оплачувати внесок не доведеться дітям та особам, старшим за 70 років, проте заповнення заявки для них все одно буде необхідним. Варто також зазначити, що отримання ETIAS не гарантує дозволу на в'їзд до ЄС, остаточне рішення прийматиме митна служба країни, кордон якої ви перетинатимете.

Раніше ми писали, що перед поїздкою за кордон українцям варто ознайомитися з митними правилами. Деякі товари категорично заборонено вивозити, а за порушення можна отримати не лише попередження, а й серйозні штрафи.

Також ми розповідали, що при перетині кордону можливе вилучення валюти, якщо перевезення доларів чи євро не відповідає митним нормам. Недотримання вимог загрожує адміністративною відповідальністю та конфіскацією коштів.