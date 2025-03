Ключевые изменения в законодательстве ЕС и стандартах устойчивого развития

Фандрейзер, инвест.эксперт, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko Татьяна Гончаренко

Татьяна Гончаренко фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko

Устойчивое развитие стало центральной темой для бизнеса и регуляторов в Европейском Союзе и во всем мире. До марта 2025 года был принят ряд новых законов и инициатив. Они повышают требования по экологической и социальной ответственности компаний. Это особенно актуально для компаний Восточной Европы и Украины. Они стремятся к интеграции в европейский рынок. В этой колонке я попыталась подробно осмотреть изменения в этой сфере и их влияние на нашу украинскую реальность.

Европейский зеленый курс (European Green Deal).

Эта стратегия ЕС нацелена на достижение климатической нейтральности до 2050 года. Она предусматривает сокращение выбросов на 55% до 2030 года. "Зеленый курс" включает реформы в энергетике, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Внедрение принципов циркулярной экономики и защита биоразнообразия также являются ключевыми аспектами. Этот курс закладывает основу для нормативных актов, таких как пакет "Fit for 55". Для стран Восточной Европы, в частности Украины, это вызов и возможность. Интеграция станет шансом для восстановления экономики на устойчивых началах. Правительству и бизнесу следует действовать совместно. Экологические стандарты должны способствовать развитию, привлекать инвестиции. Они должны повышать эффективность ресурсов.

Директива о корпоративной отчетности по устойчивому развитию (CSRD)

ЕС ввел новые требования по обязательной нефинансовой отчетности компаний. Директива CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) предусматривает обязательную отчетность с 2025 года для крупных предприятий. С 2026 года это распространяется на большинство малых и средних предприятий (МСП) и небанковские финансовые учреждения. Директива охватывает экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG). Она действует не только на компании из ЕС. Под требования подпадают и иностранные компании, если они ведут бизнес в ЕС или являются частью цепи поставок европейских фирм.

Для украинского бизнеса это означает новые вызовы. Экспортируя в ЕС, следует учитывать стандарты устойчивого развития в отчетности. Компании должны обеспечить прозрачность информации об их влиянии на окружающую среду. Необходимо согласовывать отчетность с Таксономией ЕС. Это важно для инвесторов, которые оценивают экологическую устойчивость бизнеса. Украина уже делает шаги для внедрения CSRD. В октябре 2024 года правительство приняло соответствующую стратегию. Планируется гармонизация законодательства в 2024-2026 годах. CSRD меняет подход к корпоративной прозрачности. Нефинансовая отчетность становится конкурентным преимуществом. Она даже становится условием доступа к рынкам и капиталу.

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM)

CBAM — это новый "углеродный налог" на границе ЕС. Его цель - предотвратить утечку углерода. Механизм касается импорта углеродоемких товаров. Речь идет о стали, железе, удобрениях, цементе, алюминии, электроэнергии и водороде. Импортеры должны декларировать выбросы CO₂, воплощенные в этих товарах. С 2026 года они будут покупать сертификаты CBAM за соответствующее количество выбросов. Это приравнивает углеродный счет в цене между европейскими и иностранными производителями. Такой подход заставляет экспортеров тщательно вычислять свой углеродный след. Для бизнеса Восточной Европы и Украины CBAM является двойным сигналом. Риск дополнительных расходов растет.

Конкурентоспособность энергоемких отраслей может снизиться. В 2023 году ~15-17% украинского экспорта в ЕС подпадало под действие CBAM. Это составляет ~$3,6 млрд, из которых 93% - продукция черной металлургии.

Без изменений потери экспорта Украины в ЕС могут достичь $202 млн в 2026 году. К 2030 году они могут вырасти до $1,4 млрд. Некоторые товары, такие как цемент и удобрения, могут вовсе исчезнуть с европейского рынка. Прогнозируемые потери за 2026-2030 годы - более $4,6 млрд. Однако CBAM стимулирует инновации. Европейские предприятия заинтересованы в низкоуглеродных поставщиках. Это открывает возможности для более экологически чистых технологий в Украине и соседних странах. Импортеры уже сейчас требуют данные о выбросах. Без такой прозрачности расходы могут возрасти. CBAM повышает требования к учету выбросов у поставщиков ЕС. Это является стимулом для декарбонизации промышленности за пределами Союза. Украина тесно интегрирована с рынком ЕС. Адаптация к CBAM критически важна. Иначе можно потерять доходы и рабочие места. Это противоречит стратегическим интересам ЕС в поддержке Украины.

Директива ЕС по корпоративной должной осмотрительности (Due Diligence) в сфере устойчивого развития

В 2024 году ЕС согласовал текст директивы о корпоративной устойчивости и надлежащей осмотрительности (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD или CS3D). Она обязывает крупные компании проводить комплексную проверку по соблюдению прав человека и экологических стандартов во всей своей деятельности.

По оценкам Еврокомиссии, CSDDD охватит ~6000 компаний из ЕС и около 900 иностранных компаний. Это в основном крупные игроки. Но эффект директивы почувствуют тысячи бизнесов по всему миру. Они являются партнерами подотчетных компаний. Даже если украинская или другая восточноевропейская компания не обязана отчитываться напрямую, она может стать объектом проверки. Главные компании будут выявлять, предотвращать и устранять негативные воздействия на права человека и окружающую среду в своих цепочках создания стоимости. Планы перехода должны быть совместимы с Парижским соглашением. Ожидается, что страны ЕС включат эти требования в национальное законодательство до июля 2026 года.

Крупные европейские фирмы уже усиливают контроль за своими цепочками поставок. Например, закон Германии о надлежащей осмотрительности в цепочках поставок заставляет немецкий бизнес требовать гарантий соблюдения экологических и социальных стандартов от иностранных поставщиков. CSDDD сделает такие требования универсальными по всему ЕС. Для бизнеса Восточной Европы это означает соблюдение принципов устойчивого развития. Это становится условием сотрудничества с европейскими заказчиками. В то же время директива предусматривает поддержку МСП в приспособлении к новым правилам. Это важно, ведь бремя ляжет и на них. Тренд прозрачный: "надлежащая осмотрительность" в сфере ESG становится правовым требованием. Бизнесу стоит заранее строить системы управления рисками в цепочках поставок.



Цели устойчивого развития ООН (ЦУР)

Международная повестка дня устойчивого развития определена 17 Целями устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDGs) ООН. Они должны быть достигнуты до 2030 года. Украина взяла на себя обязательства внедрять ЦУР в национальные стратегии. Многие компании ориентируются на эти цели в своей деятельности. Почти все крупные украинские предприятия учитывают ЦСР. Более половины из них открыто отчитывается о своем вкладе в эти цели. Приоритетами для украинского бизнеса являются ответственное потребление и производство. Важность придается качественному образованию, защите экосистем, чистой энергии. Уменьшение неравенства, инновации и развитие инфраструктуры также важны. В других странах Восточной Европы растет интеграция ЦСР в бизнес-стратегии. Это происходит при поддержке локальных сетей Глобального договора ООН. На глобальном уровне 2023 год стал "экватором" реализации ЦУР. В ходе саммита ООН было отмечено отставание по многим целям. Правительства и бизнес призвали ускорить действия до 2030 года. Это привлекает внимание инвесторов и общества к роли компаний в достижении ЦУР. Ориентация на эти цели помогает структурировать бизнес-стратегии. Например, сокращение выбросов CO₂ - это вклад в ЦСР 13 "Борьба с изменением климата". В Украине состояние внедрения ЦСР бизнесом оценивается умеренно. В 2021 году на 3,58 балла из 5 по данным опроса ЕВА. Государственная политика пока слабо учитывает экологические цели. Поэтому много усилий для достижения ЦУР ложится на частный сектор.

Рамки TCFD и TNFD

Добровольные стандарты отчетности о климатических и природных рисках приобретают значение. TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) - это международная инициатива с рекомендациями по раскрытию климатических рисков для бизнеса. Они структурированы по четырем направлениям: управление, стратегия, управление рисками, показатели и цели. К 2025 году TCFD стал глобальным стандартом. Его поддерживают более 3600 организаций. Страны G7 и ЕС интегрируют принципы TCFD в обязательные требования к отчетности. Великобритания уже ввела обязательную TCFD-отчетность для крупных компаний. Инвесторы ждут от бизнеса понимания климатических рисков. TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures) - новая инициатива для рисков, связанных с природной средой. В сентябре 2023 года опубликованы финальные рекомендации TNFD. Более 400 организаций уже планируют их внедрение. Хотя TNFD пока добровольная, обращение внимания на природу становится следующим трендом регуляторов. Восточноевропейским компаниям стоит осваивать эти подходы. Это поможет оценить влияние деятельности на климат и экосистемы и открыто о нем отчитываться.

От каких стандартов или директив в сфере ESG отказались в Америке и ЕС в 2025 году

В 2025 году как в США, так и в Европейском Союзе произошли значительные изменения в отношении стандартов и директив в сфере ESG. Эти изменения были вызваны политическими, экономическими и социальными факторами, включая давление бизнеса и изменение политического курса.

США

Отказ от Парижского соглашения: Президент Дональд Трамп снова вывел США из Парижского климатического соглашения, что существенно ослабило федеральные обязательства по борьбе с изменением климата.

Отмена NEPA-регуляций - Совет по качеству окружающей среды (CEQ) отменил ключевые положения Национального закона об экологической политике (NEPA), заменив их общими рекомендациями. Это ослабило требования к оценке экологических последствий проектов.

Приостановление климатических программ - Офис по менеджменту и бюджету (OMB) временно заморозил финансирование ряда климатических инициатив, включая программы, связанные с инфраструктурой электромобилей.

Выход из климатических альянсов - крупные банки и финансовые учреждения США покинули международные климатические альянсы, что подорвало их обязательства по ESG.

Европейский Союз

Упрощение CSRD и CS3D: Европейская комиссия предложила сократить охват Директивы о корпоративной устойчивой отчетности (CSRD) и Директивы о надлежащей тщательности (CS3D).

Изменения таковы:

Компании с численностью менее 1000 сотрудников освобождены от отчетности.

Обязательства по надлежащей тщательности теперь распространяются только на прямых поставщиков, а не на всю цепочку поставок.

Снижение административной нагрузки - в рамках директивы Omnibus ЕС сократил объем отчетности для компаний на 25%, что должно сэкономить около 40 миллиардов евро.

Ослабление стандартов таксономии ЕС - внесены изменения в регламент таксономии, направленные на упрощение требований к раскрытию информации для финансовых институтов.

Политическое давление - решения ЕС были вызваны опасениями снижения конкурентоспособности компаний на фоне более мягких ESG-правил в США и Азии, а также ростом анти-ESG настроений внутри блока.

Кроме этих изменений, важно подчеркнуть глобальный тренд на переход к зеленой экономике и социальной ответственности бизнеса. Несмотря на отмену некоторых стандартов, эти направления продолжают развиваться из-за запроса общества и осознания бизнесом их важности для устойчивого развития.

Ключевые рекомендации для украинских компаний в этом контексте:

Продолжать внедрение ESG-практик с фокусом на наиболее существенных для бизнеса аспектах

Совершенствовать системы внутреннего мониторинга и отчетности по ESG

Адаптировать международные стандарты к украинскому контексту с учетом местной специфики

Поддерживать активный диалог со стейкхолдерами относительно их ожиданий в сфере устойчивого развития

Соблюдение этих рекомендаций поможет украинским компаниям сохранять конкурентоспособность на международных рынках, несмотря на определенное ослабление регуляторных требований в США и ЕС.

