Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Восемь вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В понедельник, 17 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 марта
Отмечается, что 17 марта, значительных магнитных бурь не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 17 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 60.
Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, что в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.
В то же время в марте 2025 года, кроме лунного затмения, будет и солнечное. Этот период называют коридором затмений. В это время стоит очистить пространство и избавиться от всего лишнего.
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