Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В понедельник, 17 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 марта

Отмечается, что 17 марта, значительных магнитных бурь не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 60.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Напомним, что в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.

В то же время в марте 2025 года, кроме лунного затмения, будет и солнечное. Этот период называют коридором затмений. В это время стоит очистить пространство и избавиться от всего лишнего.