Коридор затемнень 2025 року — від чого слід позбутися до 14 березня, щоб уникнути нещасть

Коридор затемнень 14 березня 2025 року. Колаж: Новини.LIVE

Березень 2025 року принесе особливий період — коридор затемнень, що розпочнеться місячним затемненням у знаку Діви 14 березня та завершиться сонячним затемненням в Овні 29 березня. Цей час ідеально підходить для очищення простору та позбавлення від усього зайвого. Якщо ви хочете залучити в життя удачу, фінансовий успіх і гармонію, важливо встигнути провести генеральне прибирання до початку коридору затемнень.

Що саме потрібно обов'язково викинути до 14 березня, щоб очистити простір і впустити в життя нові можливості, розповів мольфар Макс Гордєєв у коментарі УНІАН.

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Чому потрібно позбутися зайвого саме до 14 березня

За словами мольфара, місячне затемнення у Діві разом із повним Місяцем закликатиме до порядку та підсвітить все, що потребуватиме завершення. Цей період особливо сприятливий для відпускання минулого та підготовки до нового етапу.

В оселі накопичується безліч предметів, які несуть застарілу енергію, біль, страх, невдачі та застій — це і зламані речі, і непотрібний одяг, і навіть старі записи. Викинувши їх до 14 березня, ви зможете очистити свій простір і впустити позитивні зміни, які принесе сонячне затемнення 29 березня.

Дівчина збирає непотрібні речі. Фото: freepik.com

Десять речей, які потрібно викинути до 14 березня

Щоб увійти в коридор затемнень із чистою енергією, важливо позбутися предметів, які несуть застійну чи негативну енергетику. Деякі речі можуть непомітно блокувати ваш розвиток, затримувати позитивні зміни й навіть впливати на настрій.

Якщо хочете залучити в життя більше удачі, звільніть свій простір від цих речей:

1. Зламані годинники — символ застою

Зупинений годинник блокує потік часу у вашому житті. Якщо годинник зламаний і не підлягає ремонту, його слід позбутися, щоб відновити гармонійний ритм.

Як викинути: подякуйте предмету за службу й викиньте його, уявляючи, як оновлюється ваш життєвий потік.

2. Старі листи й записки — минуле, що гальмує

Повний місяць у Діві вимагає чистоти, і це стосується не лише фізичного простору. Зберігання листів, повідомлень і нотаток із болючими спогадами утримує вас у старих негативних емоціях. Позбудьтеся їх, щоб відкритися новим можливостям.

Як викинути: порвіть чи спаліть листи, видаляйте повідомлення, промовляючи: "Я звільняю місце для нового".

3. Тріснутий посуд — розбита енергія дому

Чашки з тріщинами, надбиті тарілки та інший пошкоджений посуд несуть енергію нестабільності. Викиньте їх, щоб відновити гармонію в оселі та повернути енергію достатку.

Як викинути: загорніть у пакет, викиньте й уявіть, як ваш дім наповнюється гармонією.

4. Засохлі квіти — енергія застою

Засохлі букети або штучні квіти, вкриті пилом, несуть мертву енергетику. Викиньте їх, щоб впустити свіже дихання у ваш дім.

Як викинути: викиньте або компостуйте, подякувавши рослинам за їхню красу.

5. Старий одяг — негативна енергетика

Речі, які нагадують про неприємні події, можуть утримувати вас у минулому. Старий одяг або одяг, який ви не носите, але він лежить у шафі також не дає рухатися вперед.

Як викинути: скажіть: "Я відпускаю тебе з миром", і передайте річ на благодійність або утилізуйте.

Дівчина збирає непотрібні речі. Фото: freepik.com

6. Зламана техніка — блокування прогресу

Старі телефони, що вже не працюють, несправні побутові прилади та інша зламана техніка створюють застій у фінансах та особистих справах.

Як викинути: здайте на утилізацію, уявляючи, як у ваше життя приходить оновлення.

7. Подарунки від токсичних людей — енергетичні пута

Речі, подаровані людьми, з якими у вас залишилися конфлікти, можуть утримувати їхній вплив на ваше життя. Позбудьтеся таких предметів, щоб звільнитися від негативу.

Як викинути: віддайте або викиньте, сказавши: "Я відпускаю цей зв'язок".

8. Старі журнали й газети — інформаційний хаос

Застаріла інформація у вигляді газет і журналів захаращує простір і не дає рухатися вперед. Очистіть дім від непотрібного паперового мотлоху.

Як викинути: здайте на макулатуру або викиньте, промовляючи: "Я звільняю простір для нового знання".

9. Розірвані книги — непотрібне знання

Якщо книги втратили актуальність або пошкоджені, вони можуть блокувати потік нових знань і ідей у вашому житті.

Як викинути: передайте на переробку або подаруйте тим, кому вони ще можуть бути корисні.

10. Непотрібні дрібниці "про запас" — ілюзія безпеки

Дрібні речі, які зберігаються "на всякий випадок", лише створюють хаос і блокують прихід нових можливостей.

Як викинути: без жалю позбудьтеся мотлоху, уявляючи, як ваш простір очищується.

Дівчина думає, що викинути. Фото: freepik.com

Як провести ритуал очищення перед затемненням

До 14 березня ви маєте шанс очистити своє життя від енергетичного мотлоху, щоб увійти в коридор затемнень із легкістю. Після того, як ви викинули усе зайве, зробіть наступне:

Запаліть білу свічку як символ очищення. Можете також взяти аромапаличку з іланг-ілангом, лавандою, трояндою, шафраном, розмарином тощо. Обійдіть будинок разом зі свічкою та аромапаличкою, особливу увагу приділіть кутам. Промовляйте: "Я відпускаю старе, щоб впустити нове". Провітріть приміщення. Подякуйте Всесвіту за підтримку та налаштуйтеся на позитивні зміни.

Дівчина зі свічкою та аромапаличкою. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, як пережити без потрясінь Криваву повню у Діві та використати енергію Місяця, щоб залучити у життя удачу.

Нагадаємо, також ми розповідали, яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить в коридор затемнень 14-29 березня.