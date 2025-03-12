Коридор затмений 2025 года — от чего нужно избавиться до 14 марта, чтобы избежать несчастий

Коридор затмений 14 марта 2025 года. Коллаж: Новини.LIVE

Март 2025 года принесет особый период — коридор затмений, который начнется лунным затмением в знаке Девы 14 марта и завершится солнечным затмением в Овне 29 марта. Это время идеально подходит для очищения пространства и избавления от всего лишнего. Если вы хотите привлечь в жизнь удачу, финансовый успех и гармонию, важно успеть провести генеральную уборку до начала коридора затмений.

Что именно нужно обязательно выбросить до 14 марта, чтобы очистить пространство и впустить в жизнь новые возможности, рассказал мольфар Макс Гордеев в комментарии УНИАН.

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Почему нужно избавиться от лишнего именно до 14 марта

По словам мольфара, лунное затмение в Деве вместе с полной Луной будет призывать к порядку и подсветит все, что потребует завершения. Этот период особенно благоприятен для отпускания прошлого и подготовки к новому этапу.

В доме накапливается множество предметов, которые несут устаревшую энергию, боль, страх, неудачи и застой — это и сломанные вещи, и ненужная одежда, и даже старые записи. Выбросив их до 14 марта, вы сможете очистить свое пространство и впустить позитивные изменения, которые принесет солнечное затмение 29 марта.

Девушка собирает ненужные вещи. Фото: freepik.com

Десять вещей, которые нужно выбросить до 14 марта

Чтобы войти в коридор затмений с чистой энергией, важно избавиться от предметов, которые несут застойную или негативную энергетику. Некоторые вещи могут незаметно блокировать ваше развитие, задерживать позитивные изменения и даже влиять на настроение.

Если хотите привлечь в жизнь больше удачи, освободите свое пространство от этих вещей:

1. Сломанные часы — символ застоя

Остановленные часы блокируют поток времени в вашей жизни. Если часы сломаны и не подлежат ремонту, от них следует избавиться, чтобы восстановить гармоничный ритм.

Как выбросить: поблагодарите предмет за службу и выбросьте его, представляя, как обновляется ваш жизненный поток.

2. Старые письма и записки — прошлое, что тормозит

Полнолуние в Деве требует чистоты, и это касается не только физического пространства. Хранение писем, сообщений и заметок с болезненными воспоминаниями удерживает вас в старых негативных эмоциях. Избавьтесь от них, чтобы открыться новым возможностям.

Как выбросить: порвите или сожгите письма, удаляйте сообщения, говоря: "Я освобождаю место для нового".

3. Треснувшая посуда — разбитая энергия дома

Чашки с трещинами, надбитые тарелки и другая поврежденная посуда несут энергию нестабильности. Выбросьте их, чтобы восстановить гармонию в доме и вернуть энергию достатка.

Как выбросить: заверните в пакет, выбросьте и представьте, как ваш дом наполняется гармонией.

4. Засохшие цветы — энергия застоя

Засохшие букеты или искусственные цветы, покрытые пылью, несут мертвую энергетику. Выбросьте их, чтобы впустить свежее дыхание в ваш дом.

Как выбросить: выбросьте или компостируйте, поблагодарив растения за их красоту.

5. Старая одежда — негативная энергетика

Вещи, которые напоминают о неприятных событиях, могут удерживать вас в прошлом. Старая одежда или одежда, которую вы не носите, но она лежит в шкафу также не дает двигаться вперед.

Как выбросить: скажите: "Я отпускаю тебя с миром", и передайте вещь на благотворительность или утилизируйте.

Девушка собирает ненужные вещи. Фото: freepik.com

6. Сломанная техника — блокировка прогресса

Старые телефоны, которые уже не работают, неисправные бытовые приборы и другая сломанная техника создают застой в финансах и личных делах.

Как выбросить: сдайте на утилизацию, представляя, как в вашу жизнь приходит обновление.

7. Подарки от токсичных людей — энергетические путы

Вещи, подаренные людьми, с которыми у вас остались конфликты, могут удерживать их влияние на вашу жизнь. Избавьтесь от таких предметов, чтобы освободиться от негатива.

Как выбросить: отдайте или выбросьте, сказав: "Я отпускаю эту связь".

8. Старые журналы и газеты — информационный хаос

Устаревшая информация в виде газет и журналов загромождает пространство и не дает двигаться вперед. Очистите дом от ненужного бумажного хлама.

Как выбросить: сдайте на макулатуру или выбросьте, проговаривая: "Я освобождаю пространство для нового знания".

9. Разорванные книги — ненужное знание

Если книги потеряли актуальность или повреждены, они могут блокировать поток новых знаний и идей в вашей жизни.

Как выбросить: передайте на переработку или подарите тем, кому они еще могут быть полезны.

10. Ненужные мелочи "про запас" — иллюзия безопасности

Мелкие вещи, которые хранятся "на всякий случай", лишь создают хаос и блокируют приход новых возможностей.

Как выбросить: без сожаления избавьтесь от хлама, представляя, как ваше пространство очищается.

Девушка думает, что выбросить. Фото: freepik.com

Как провести ритуал очищения перед затмением

До 14 марта у вас есть шанс очистить свою жизнь от энергетического хлама, чтобы войти в коридор затмений с легкостью. После того как вы выбросили все лишнее, сделайте следующее:

Зажгите белую свечу как символ очищения. Можете также взять аромапалочку с иланг-илангом, лавандой, розой, шафраном, розмарином и т.д. Обойдите дом вместе со свечой и аромапалочкой, особое внимание уделите углам. Проговаривайте: "Я отпускаю старое, чтобы впустить новое". Проветрите помещение. Поблагодарите Вселенную за поддержку и настройтесь на позитивные изменения.

Девушка со свечой и аромапалочкой. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, как пережить без потрясений Кровавое полнолуние в Деве и использовать энергию Луны, чтобы привлечь в жизнь удачу.

Напомним, также мы рассказывали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.