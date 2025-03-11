Повня у Діві 14 березня 2025 року — як пережити та що зробити, щоб привабити успіх

Вплив повні на людину. Колаж: Новини.LIVE

Перша весняна повня 2025 року відбудеться вже у цю п'ятницю, 14 березня. Кривавий повний Місяць зійде на небі у знаку Діви. Одночасно відбудеться ще одна важлива астрологічна подія — місячне затемнення. Цей період може стати як моментом звільнення, так і джерелом викликів та внутрішніх потрясінь.

Як пережити Криваву повню у Діві без потрясінь та використати енергію Місяця, щоб залучити у життя удачу, успіх та щастя — читайте у нашій статті.

Читайте також:

Чому першу весняну повню називають Кривавим Місяцем

Попри таку назву, що може лякати й викликати тривогу, пояснення доволі просте та логічне — Кривавим Місяць у цей період назвали, оскільки під час затемнення візуально здається, ніби супутник Землі набуває червоного забарвлення.

Такий візуальний ефект ми бачимо після того, як промені Сонця проходять через атмосферу Землі та відбиваються на Місяці.

Березнева повня має й інші назви, до прикладу:

у Китаї — Сонний Місяць;

у Південній півкулі, де зараз осінь — Врожайний Місяць або Кукурудзяний Місяць;

у кельтів — Місяць Вітрів;

у вікканів — Цнотливий Місяць;

у черокі — Вітряний Місяць.

Повний Місяць у небі. Фото: stock.adobe.com

Коли на небі з'явиться Кривава повня — точна дата та час

Кривава повня в Діві розпочнеться о 08:54 за київським часом. Проте сам повний Місяць можна буде спостерігати на небі вже в ніч із 13 на 14 березня.

Коли відбудеться березневе місячне затемнення

Повне місячне затемнення відбудеться вранці за київським часом 14 березня 2025 року. Воно розпочнеться о 5:57 за Києвом і триватиме до 12:00. Але його найцікавіша частина припаде на відрізок часу з 08:26 до 09:31.

В Україні затемнення побачити буде складно, оскільки воно відбуватиметься вранці. Найкраще астрономічне явище буде видно у країнах, де під час події буде ніч.

Якою буде повня 14 березня — прогноз астрологів

Астрологи вважають, що ця повня стане важливим етапом змін. Місяць у Діві змусить нас зосередитися на деталях, порядку, здоров'ї та роботі, тоді як затемнення відкриє істини, які ми раніше ігнорували. Це може бути час важливих рішень, розриву зв'язків, які більше не служать вашому розвитку, та переходу на новий рівень усвідомлення.

Проте разом із можливостями ця енергія може принести тривогу, нервозність та відчуття нестабільності. Ті, хто схильний до надмірного аналізу, можуть відчути перевантаження думками. Головне — не впадати в паніку та використовувати цей час для глибокої внутрішньої роботи.

Червоний повний Місяць. Фото: freepik.com

Як пережити Криваву повню без потрясінь

Астрологи радять дотримуватися простих правил та налаштовуватися на гармонію із собою та світом. Цей період варто використовувати для внутрішнього балансу, очищення думок і простору, а також для практик, які допоможуть зменшити стрес та підвищити енергію:

Заземлення та спокій. Медитація, йога, прогулянки на природі допоможуть знизити рівень тривожності. Очищення простору. Позбудьтесь зайвого, приберіть в оселі, запаліть ароматичні свічки або аромалампу. Увага до своїх відчуттів. Відмовтесь від важкої їжі, пийте більше води та трав'яного чаю. Прислухайтеся до свого організму й давайте йому час на відпочинок та відновлення. Відмова від конфліктів. Емоції можуть загостритися, тому краще не вступати в суперечки. Вдячність. Запишіть три речі, за які ви вдячні, щоб зберігати позитивний настрій.

Жінка медитує у кімнаті. Фото: freepik.com

Як залучити удачу та щастя під час цієї повні

Астрологи радять почати з ритуалу відпускання негативу й усього, що вас обтяжує. Напишіть на аркуші паперу все, від чого бажаєте позбутися — негативні емоції, звички або ситуації. Потім спаліть цей аркуш, уявляючи, як негатив залишає ваше життя.

Далі можна записати на папері речі, за які ви вдячні. Це допоможе зосередитися на позитивних аспектах життя та привернути ще більше щастя.

Корисними цього дня будуть медитації. Сядьте в тихому місці, закрийте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть, як світло повного Місяця наповнює вас енергією, і подумки сформулюйте свої бажання, ніби вони вже здійснилися.

Жінка медитує у кімнаті. Фото: freepik.com

Як загадати бажання під час повного Місяця 14 березня

Повний Місяць вважається потужним часом для здійснення бажань. Ось один зі способів правильно загадати бажання: візьміть склянку з чистою водою. Чітко сформулюйте своє бажання та промовте його вголос, тримаючи склянку в руках. Потім залиште її на підвіконні під світлом Місяця на ніч (в ніч з 13 на 14 березня). Вранці випийте цю воду, уявляючи, як ваше бажання втілюється в реальність.

Раніше ми розповідали, якому знаку Зодіаку чекати доленосного послання від Всесвіту у повню 14 березня.

Нагадаємо, ми писали, яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить в коридор затемнень 14-29 березня.

Також пропонуємо вам дізнатися, які знаки Зодіаку казково розбагатіють у перший місяць весни.