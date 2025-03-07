Коли кривавий Місяць у 2025 році — дата, що не можна робити в цей час

"Кривавий Місяць" 2025 — дата і головні заборони цього періоду
Незабаром в небі можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище — так званий "кривавий Місяць". Ми розповідаємо, що це за явище, коли цього року відбудеться ця небесна подія і чим категорично не рекомендується займатися в цей період.
Новини.LIVE детально розповідає про цю подію.
Що таке "кривавий Місяць"
"Кривавий Місяць" — це повне затемнення, коли Місяць на небі стає глибоко червоним кольором. Саме в цей час Місяць буде розташований близько до горизонту. Таке явище можна буде побачити з будь-якої точки планети, і навіть в українців буде така можливість.
Коли буде "кривавий Місяць" цього року
Повне місячне затемнення цього року відбудеться у четвер і п’ятницю, 13 і 14 березня. Люди в Європі можуть насолодитися цим явищем найкраще саме 14 березня, коли Місяць повільне поринатиме в тінь нашої планети більше, ніж 75 хвилин.
Однак, саме затемнення почнеться о 08:26 за київським часом і триватиме лише кілька десятків хвилин. Тому у вас буде зовсім небагато часу на те, щоб насолодитися цим неймовірним явищем.
Що ні в якому разі не можна робити в "кривавий Місяць"
Експерти не радять під час "кривавого Місяця" починати нові важливі справи, а також підписувати якісь документи. Крім того, у цей астрономічно важливий період категорично не можна позичати комусь гроші та самому брати їх у борг.
До того ж, не рекомендується йти на вулицю і, тим паче, спостерігати за затемненням. Також за три години до "кривавого Місяця" не варто щось їсти.
Експерти кажуть, що в ці дні люди будуть нервовими і агресивними, а ще 13 і 14 березня може збільшитися кількість аварій на дорогах і сварок у побуті.
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