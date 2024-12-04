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Чому є зірка з Північним полюсом, але немає з Південним полюсом

4 грудня 2024 16:15
Володимир Мололкін - редактор
Чому на Південному полюсі немає своєї Полярної зорі — так було не завжди
Чорний позашляховик на засніженому полі під зеленими вогнями Аврори. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Полярна зоря вже стала метафорою для позначення того, що надійно спрямовує людей. Деякі компанії навіть називають себе на честь неї. З появою GPS її значення могло дещо зменшитися. Однак еквівалентної зірки Південного полюса не існує, але чому? Для цього потрібно більш детально розібратися у тому, що таке Полярна зоря насправді.

Про це розповідає IFLScience.

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Де знаходиться Полярна зоря та як її побачити

Якщо ви подивитеся на небо однієї ночі, а потім подивитеся ще раз через кілька годин, або в той самий час в іншу ніч, ви помітите, що зорі перемістилися — всі, крім однієї. Це якщо ви перебуваєте в Північній півкулі. Якщо ви перебуваєте в Південній, то буде здаватися, що всі вони перемістилися.

Зображення, зроблене камерою з довгою витримкою, покаже сліди руху зірок, що вигинаються навколо однієї точки. Звичайно, самі зірки не рухалися, принаймні не настільки, щоб ви могли помітити це на величезних відстанях без дуже точних інструментів. Натомість Земля повернулася, змінивши розташування зірок відносно земних об'єктів, включно з горизонтом.

Тим часом Полярна зоря, що знаходиться на кінчику хвоста Малої Ведмедиці, здається, не зрушила з місця, принаймні неозброєним оком. Причина в тому, що Земля обертається навколо осі, яка вказує на північ і південь, на точки, які ми називаємо Північним і Південним Небесними полюсами. Обертання Землі змушує Полярну зорю обертатися навколо Північного небесного полюса, але вони знаходяться так близько, що рух непомітний.

Це, однак, чистий збіг обставин. Всесвіт не був створений для нас, і близькість Полярної зорі до небесного Північного полюса — це лише питання везіння. Південна півкуля не має такого везіння. Телескопи виявляють зорі поблизу Південного Небесного Полюса, але вони надто слабкі, щоб їх побачити неозброєним оком.

Полярна зоря не є постійною

Якщо наявність зручної Полярної зорі змушує вас поставити під сумнів твердження про те, що Всесвіт створений не для нас, знайте, що вона далеко не постійна.

Земля зазнає прецесії, подібної до сповільненої вершини, з періодичністю 26 000 років. Це змушує вісь планети здійснювати петлю за той самий проміжок часу, так що вона вказує на різні частини неба, а небесні полюси рухаються разом з нею. 3000 років тому зручної Полярної зорі не існувало. Бета Малої Ведмедиці була найближчою легко видимою зіркою, але вона знаходилася майже за 7 градусів від полюса.

Якщо цивілізація занепаде ще через 1000 років, нашим нащадкам доведеться шукати північ за допомогою якихось дуже другосортних зірок. Або ж, як мешканці Південної півкулі сьогодні, їм доведеться проводити лінії між зірками й намагатися з'ясувати, де вони зустрічаються. Адже протягом більшої частини довгого циклу в Північній півкулі не буде пристойної Полярної зорі.

З іншого боку, через 12 000 років Південний небесний полюс пройде повз ще більш величний Канопус, який за яскравістю поступається лише Сіріусу.

Чому Полярні зорі важливі

Протягом більшої частини людської історії було важко знайти напрямок, подорожуючи незнайомою територією. Навіть коли були винайдені компаси й секстанти, вони були привілеєм небагатьох привілейованих людей.

Полярна зоря, за якою можна було орієнтуватися, була дуже корисною, якщо потрібно було їхати на північ чи південь, і принаймні трохи допомагала в інших напрямках.

Циклічний характер обертання небесних полюсів дає зрозуміти, що Канопус був зіркою Південного полюса ще 14 000 років тому. Є деякі докази того, що вона була настільки корисною, що її колишнє місцеперебування залишалося частиною легенд тасманійців аж до прибуття європейців.

Нагадаємо, космічний апарат NASA "Вояджер-1" зміг відновити регулярні операції з відстані близько 24,9 млрд кілометрів від Землі. Зонди "Вояджер", які були запущені в 1977 році та успішно працювали протягом майже 50 років, пролітаючи повз різні планетарні тіла та вивчаючи їх, продовжують рухатися в зовнішні райони Сонячної системи.

Також ми писали, що опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045. Вони є частиною скупчення галактик Волосся Вероніки та розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі.

космос наука планета зірки Земля Полярне сяйво

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