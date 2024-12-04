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Почему есть звезда с Северным полюсом, но нет с Южным полюсом

4 декабря 2024 16:15
Владимир Мололкин - редактор
Почему на Южном полюсе нет своей Полярной звезды — так было не всегда
Черный внедорожник на заснеженном поле под зелеными огнями Авроры. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Полярная звезда уже стала метафорой для обозначения того, что надежно направляет людей. Некоторые компании даже называют себя в честь нее. С появлением GPS ее значение могло несколько уменьшиться. Однако эквивалентной звезды Южного полюса не существует, но почему? Для этого нужно более подробно разобраться в том, что такое Полярная звезда на самом деле.

Об этом рассказывает IFLScience.

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Где находится Полярная звезда и как ее увидеть

Если вы посмотрите на небо одной ночью, а затем посмотрите еще раз через несколько часов, или в то же время в другую ночь, вы заметите, что звезды переместились — все, кроме одной. Это если вы находитесь в Северном полушарии. Если вы находитесь в Южном, то будет казаться, что они все переместились.

Изображение, сделанное камерой с длинной выдержкой, покажет следы движения звезд, изгибающихся вокруг одной точки. Конечно, сами звезды не двигались, по крайней мере, не настолько, чтобы вы могли заметить это на огромных расстояниях без очень точных инструментов. Земля обернулась, изменив расположение звезд относительно земных объектов, включая горизонт.

Между тем Полярная звезда, находящаяся на кончике хвоста Малой Медведицы, кажется, не сдвинулась с места, по крайней мере, невооруженным глазом. Причина в том, что Земля вращается вокруг оси, указывающей на север и юг, на точки, которые мы называем Северным и Южным Небесными полюсами. Вращение Земли заставляет Полярную звезду вращаться вокруг Северного небесного полюса, но они находятся так близко, что движение незаметно.

Это, однако, чистое стечение обстоятельств. Вселенная не была создана для нас, и близость Полярной звезды к небесному Северному полюсу — это только вопрос везения. У Южного полушария нет такого везения. Телескопы обнаруживают звезды у Южного Небесного Полюса, но они слишком слабы, чтобы их увидеть невооруженным глазом.

Полярная звезда не является постоянной

Если наличие удобной Полярной звезды заставляет вас подвергнуть сомнению утверждение, что Вселенная создана не для нас, знайте, что она далеко не постоянна.

Земля испытывает прецессию, подобную замедленной вершине, с периодичностью 26 000 лет. Это заставляет ось планеты совершать петлю за тот же промежуток времени, так что она указывает на разные части неба, а небесные полюса двигаются вместе с ней. 3000 лет назад удобной Полярной звезды не было. Бета Малой Медведицы была ближайшей легко видимой звездой, но она находилась почти в 7 градусах от полюса.

Если цивилизация придет в упадок еще через 1000 лет, нашим потомкам придется искать север с помощью каких-то очень второсортных звезд. Или, как жители Южного полушария сегодня, им придется проводить линии между звездами и пытаться выяснить, где они встречаются. Ведь на протяжении большей части длинного цикла в Северном полушарии не будет достойной полярной звезды.

С другой стороны, через 12 000 лет Южный небесный полюс пройдет мимо еще более величественного Канопуса, который по яркости уступает только Сириусу.

Почему Полярные звезды важны

В течение большей части человеческой истории было трудно найти направление, путешествуя по незнакомой территории. Даже когда были изобретены компасы и секстанты, они были привилегией немногих привилегированных людей.

Полярная звезда, по которой можно было ориентироваться, была очень полезна, если нужно было ехать на север или юг, и, по крайней мере, немного помогала в других направлениях.

Циклический характер обращения небесных полюсов дает понять, что Канопус был звездой Южного полюса еще 14 000 лет назад. Есть некоторые доказательства того, что она была настолько полезна, что ее прежнее местонахождение оставалось частью легенд тасманийцев вплоть до прибытия европейцев.

Напомним, космический аппарат NASA "Вояджер-1" смог восстановить регулярные операции с расстояния около 24,9 млрд километров от Земли. Зонды "Вояджер", которые были запущены в 1977 году и успешно работали в течение почти 50 лет, пролетая мимо разных планетарных тел и изучая их, продолжают двигаться во внешние районы Солнечной системы.

Также мы писали, что опубликовано новое фото, полученное NASA с космического телескопа Хаббл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045. Они являются частью скопления галактик Волос Вероники и расположены на расстоянии 390 млн световых лет от Земли.

космос наука планета звезды Земля Полярное сияние

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