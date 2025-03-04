Яким знакам Зодіаку коридор затемнень 14-29 березня 2025 принесе щастя — гороскоп

Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У березні відбудеться перший коридор затемнень 2025 року, який стане потужним періодом змін для всіх знаків Зодіаку. З 14 по 29 березня Всесвіт відкриє двері до глибоких трансформацій, що торкнуться кар'єри, особистого життя та духовного розвитку. Це буде час переосмислення, коли енергія затемнень допомагає позбутися зайвого і визначити правильний вектор руху. Особливо сильний вплив відчують два знаки Зодіаку. Для них перший місяць весни стане точкою зростання.

Кому зі знаків Зодіаку коридор затемнень 14-29 березня 2025 року принесе невимовне щастя, розповіла астрологиня Марина Скаді-Соколова у коментарі УНІАН.

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Як запевняє астрологиня, березневий коридор затемнень, який триватиме два тижні, принесе можливості для особистісного зростання. Цьогоріч затемнення зачіпають дві осі: служіння (Діва-Риби) та взаємин (Овен-Терези). Це означає, що зміни торкнуться одразу чотирьох сфер життя:

Кар'єра та соціальний статус — можливі зміни у професійній діяльності, нові пропозиції або завершення застарілих проєктів. Стосунки та партнерство — час переглянути важливі зв'язки, відмовитися від токсичних відносин або зміцнити союзи. Духовний розвиток — емоційні випробування допоможуть переглянути життєві пріоритети. Фізичне здоров'я — важливо дбати про емоційний баланс і зменшити рівень стресу.

Коридор затемнень у березні. Фото: Unsplash

Яким двом знакам Зодіаку коридор затемнень 14-29 березня 2025 року принесе щастя

Лев

Для Левів коридор затемнень стане потужним імпульсом для змін у кар'єрі та особистому житті. Енергія цього періоду допоможе вирватися зі звичних рамок і віднайти новий шлях розвитку. Леви можуть очікувати на:

несподівані перспективні пропозиції;

покращення стосунків з другою половинкою або близькими людьми;

самореалізацію та розвиток.

Важливо: не намагайтеся бути центром уваги за будь-яку ціну — це може викликати супротив оточення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Стрілець

Стрільці відчують вплив коридору затемнень у сфері особистісного зростання та внутрішніх трансформацій. Це час, коли можна сміливо робити великі кроки вперед. На Стрільців чекатимуть:

важливі поїздки;

нові знання;

покращення матеріального становища;

зміцнення віри у себе та у власних силах.

Порада: використовуйте цей період для позбавлення від страхів та сумнівів, щоб відкрити нові можливості.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

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