Каким знакам Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 принесет счастье — гороскоп

Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В марте состоится первый коридор затмений 2025 года, который станет мощным периодом перемен для всех знаков Зодиака. С 14 по 29 марта Вселенная откроет двери к глубоким трансформациям, которые коснутся карьеры, личной жизни и духовного развития. Это будет время переосмысления, когда энергия затмений помогает избавиться от лишнего и определить правильный вектор движения. Особенно сильное влияние почувствуют два знака Зодиака. Для них первый месяц весны станет точкой роста.

Кому из знаков Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 года принесет неописуемое счастье, рассказала астролог Марина Скади-Соколова в комментарии УНИАН.

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Как уверяет астролог, мартовский коридор затмений, который продлится две недели, принесет возможности для личностного роста. В этом году затмения затрагивают две оси: служения (Дева-Рыбы) и взаимоотношений (Овен-Весы). Это означает, что изменения коснутся сразу четырех сфер жизни:

Карьера и социальный статус — возможны изменения в профессиональной деятельности, новые предложения или завершение устаревших проектов. Отношения и партнерство — время пересмотреть важные связи, отказаться от токсичных отношений или укрепить союзы. Духовное развитие — эмоциональные испытания помогут пересмотреть жизненные приоритеты. Физическое здоровье — важно заботиться об эмоциональном балансе и уменьшить уровень стресса.

Коридор затмений в марте. Фото: Unsplash

Каким двум знакам Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 года принесет счастье

Лев

Для Львов коридор затмений станет мощным импульсом для изменений в карьере и личной жизни. Энергия этого периода поможет вырваться из привычных рамок и найти новый путь развития. Львы могут ожидать:

неожиданные перспективные предложения;

улучшение отношений со второй половинкой или близкими людьми;

самореализацию и развитие.

Важно: не пытайтесь быть центром внимания любой ценой — это может вызвать сопротивление окружающих.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцы почувствуют влияние коридора затмений в сфере личностного роста и внутренних трансформаций. Это время, когда можно смело делать большие шаги вперед. Стрельцов будут ждать:

важные поездки;

новые знания;

улучшение материального положения;

укрепление веры в себя и в собственные силы.

Совет: используйте этот период для избавления от страхов и сомнений, чтобы открыть новые возможности.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака ждать радикальных перемен в марте 2025 года.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака март 2025 года принесет настоящий прорыв.

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