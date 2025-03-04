Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Двум знакам Зодиака повезет в коридор затмений 14-29 марта arrow

Двум знакам Зодиака повезет в коридор затмений 14-29 марта

4 марта 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 принесет счастье — гороскоп
Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

В марте состоится первый коридор затмений 2025 года, который станет мощным периодом перемен для всех знаков Зодиака. С 14 по 29 марта Вселенная откроет двери к глубоким трансформациям, которые коснутся карьеры, личной жизни и духовного развития. Это будет время переосмысления, когда энергия затмений помогает избавиться от лишнего и определить правильный вектор движения. Особенно сильное влияние почувствуют два знака Зодиака. Для них первый месяц весны станет точкой роста.

Кому из знаков Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 года принесет неописуемое счастье, рассказала астролог Марина Скади-Соколова в комментарии УНИАН.

Читайте также:

Как мартовский коридор затмений повлияет на людей

Как уверяет астролог, мартовский коридор затмений, который продлится две недели, принесет возможности для личностного роста. В этом году затмения затрагивают две оси: служения (Дева-Рыбы) и взаимоотношений (Овен-Весы). Это означает, что изменения коснутся сразу четырех сфер жизни:

  1. Карьера и социальный статус — возможны изменения в профессиональной деятельности, новые предложения или завершение устаревших проектов.
  2. Отношения и партнерство — время пересмотреть важные связи, отказаться от токсичных отношений или укрепить союзы.
  3. Духовное развитие — эмоциональные испытания помогут пересмотреть жизненные приоритеты.
  4. Физическое здоровье — важно заботиться об эмоциональном балансе и уменьшить уровень стресса.

 

Как мартовский коридор затмений повлияет на людей
Коридор затмений в марте. Фото: Unsplash

Каким двум знакам Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 года принесет счастье

Лев

Для Львов коридор затмений станет мощным импульсом для изменений в карьере и личной жизни. Энергия этого периода поможет вырваться из привычных рамок и найти новый путь развития. Львы могут ожидать:

  • неожиданные перспективные предложения;
  • улучшение отношений со второй половинкой или близкими людьми;
  • самореализацию и развитие.

Важно: не пытайтесь быть центром внимания любой ценой — это может вызвать сопротивление окружающих.

 

Каким знакам Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 принесет счастье — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцы почувствуют влияние коридора затмений в сфере личностного роста и внутренних трансформаций. Это время, когда можно смело делать большие шаги вперед. Стрельцов будут ждать:

  • важные поездки;
  • новые знания;
  • улучшение материального положения;
  • укрепление веры в себя и в собственные силы.

Совет: используйте этот период для избавления от страхов и сомнений, чтобы открыть новые возможности.

 

Каким знакам Зодиака коридор затмений 14-29 марта 2025 принесет счастье — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака ждать радикальных перемен в марте 2025 года.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака март 2025 года принесет настоящий прорыв.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака разбогатеют в марте 2025 года по Таро.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака коридор затмений март
Реклама
Реклама
Реклама