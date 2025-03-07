Які знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у коридор затемнень 14-29 березня

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 14 по 29 березня на нас чекає коридор затемнень — це складний час, який створює потужний вихор змін та трансформацій. Він змусить переглянути своє життя та плани всіх знаків Зодіаку. Проте лише для чотирьох стане періодом справжніх викликів. Цих представників зодіакального кола Всесвіт випробує на міцність — труднощі у кар'єрі, фінансах, стосунках або боротьба зі своїми внутрішніми демонами. Та якщо правильно використати цей період, він допоможе вирости та подарує нові можливості.

Які саме події принесе коридор затемнень цим чотирьом знакам Зодіаку та як їм пережити цей складний час, розповіла астрологиня Марина Скаді-Соколова у коментарі УНІАН.

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Спеціалістка підкреслила, затемнення приходять, щоб допомогти нам відпустити зайве та зробити крок у краще майбутнє. Тому попри всі труднощі, цей період дає шанс розібратися в собі, своїх цілях та оточенні. Важливо не боятися змін, а приймати їх як частину зростання.

Чотири знаки Зодіаку для яких коридор затемнень стане періодом випробувань

Овен

Для Овнів березневий коридор затемнень стане своєрідною перевіркою сили характеру, коли відкриється картина реальності, а ситуації, що виникатимуть, змусять попрощатися з ілюзіями щодо окремих людей з вашого оточення. На поверхню можуть виплисти приховані мотиви тих, кого ви вважали близькими. Можливі конфлікти, розриви та розчарування.

Астрологиня радить Овнам не боятися правди. Усі маски в оточенні впадуть, і ви нарешті побачите, хто справді вартий вашої довіри. Не замикайтеся в собі, але й не дозволяйте емоціям керувати вами — тверезий розрахунок стане вашим союзником.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Діва

Діви можуть відчути, що їхній звичний світ тріщить по швах, особливо у сфері професії та особистих амбіцій. Цей період покаже, що не всі плани були реалістичними, а деякі цілі взагалі втратили актуальність. Можливі зміни в роботі, конфлікти з керівництвом або раптові обставини, що вимагають перегляду життєвого курсу.

Насправді ж зміни, які посилає вам Всесвіт, — це новий шанс. Якщо щось іде з вашого життя, значить, воно вже віджило себе. Фокусуйтеся на нових можливостях та не бійтеся переосмислювати свої кар'єрні пріоритети.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези

Терезам коридор затемнень принесе період внутрішнього переосмислення. Ви можете відчути потребу змінити сферу діяльності, переглянути своє ставлення до роботи чи партнерських відносин. Також можливі ситуації, коли доведеться обирати між стабільністю та змінами.

Дозвольте собі переглянути минуле та зробити висновки. Якщо виникає бажання щось змінити, не бійтеся — це знак, що настав час для нового етапу. Головне — робити усвідомлений вибір, спираючись на свої справжні бажання.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Риби

Для Риб цей коридор затемнень 14-29 березня стане моментом викриття ілюзій. Усе, що було вибудовано на самообмані, розвіється, залишивши після себе лише правду. У стосунках можуть спливти приховані проблеми, а на роботі з'являться ситуації, що потребуватимуть чітких рішень.

Представникам цього знаку Зодіаку треба перестати ховатися від реальності — краще прийняти її. Слухайте свою інтуїцію, але перевіряйте факти. Уникайте імпульсивних рішень та не давайте волю емоціям у складних ситуаціях.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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