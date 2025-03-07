Какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в коридор затмений 14-29 марта

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 14 по 29 марта нас ждет коридор затмений — это сложное время, которое создает мощный вихрь изменений и трансформаций. Он заставит пересмотреть свою жизнь и планы всех знаков Зодиака. Однако только для четырех станет периодом настоящих вызовов. Этих представителей зодиакального круга Вселенная испытает на прочность — трудности в карьере, финансах, отношениях или борьба со своими внутренними демонами. Но если правильно использовать этот период, он поможет вырасти и подарит новые возможности.

Какие именно события принесет коридор затмений этим четырем знакам Зодиака и как им пережить это сложное время, рассказала астролог Марина Скади-Соколова в комментарии УНИАН.

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Специалистка подчеркнула, затмения приходят, чтобы помочь нам отпустить лишнее и сделать шаг в лучшее будущее. Поэтому несмотря на все трудности, этот период дает шанс разобраться в себе, своих целях и окружении. Важно не бояться изменений, а принимать их как часть роста.

Четыре знака Зодиака для которых коридор затмений станет периодом испытаний

Овен

Для Овнов мартовский коридор затмений станет своеобразной проверкой силы характера, когда откроется картина реальности, а возникающие ситуации заставят попрощаться с иллюзиями относительно отдельных людей из вашего окружения. На поверхность могут выплыть скрытые мотивы тех, кого вы считали близкими. Возможны конфликты, разрывы и разочарования.

Астролог советует Овнам не бояться правды. Все маски в окружении упадут, и вы наконец увидите, кто действительно достоин вашего доверия. Не замыкайтесь в себе, но и не позволяйте эмоциям управлять вами — трезвый расчет станет вашим союзником.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Дева

Девы могут почувствовать, что их привычный мир трещит по швам, особенно в сфере профессии и личных амбиций. Этот период покажет, что не все планы были реалистичными, а некоторые цели вообще потеряли актуальность. Возможны перемены в работе, конфликты с руководством или внезапные обстоятельства, требующие пересмотра жизненного курса.

На самом же деле перемены, которые посылает вам Вселенная, — это новый шанс. Если что-то уходит из вашей жизни, значит, оно уже отжило себя. Фокусируйтесь на новых возможностях и не бойтесь переосмысливать свои карьерные приоритеты.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы

Весам коридор затмений принесет период внутреннего переосмысления. Вы можете почувствовать потребность изменить сферу деятельности, пересмотреть свое мнение к работе или партнерским отношениям. Также возможны ситуации, когда придется выбирать между стабильностью и изменениями.

Позвольте себе пересмотреть прошлое и сделать выводы. Если возникает желание что-то изменить, не бойтесь — это знак, что пришло время для нового этапа. Главное — делать осознанный выбор, опираясь на свои истинные желания.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Рыбы

Для Рыб этот коридор затмений 14-29 марта станет моментом разоблачения иллюзий. Все, что было выстроено на самообмане, развеется, оставив после себя лишь правду. В отношениях могут всплыть скрытые проблемы, а на работе появятся ситуации, требующие четких решений.

Представителям этого знака Зодиака надо перестать прятаться от реальности — лучше принять ее. Слушайте свою интуицию, но проверяйте факты. Избегайте импульсивных решений и не давайте волю эмоциям в сложных ситуациях.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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