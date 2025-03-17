Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У понеділок, 17 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 березня

Зазначається, що 17 березня, значних магнітних бур не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 60.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 березня у небі над Києвом помітили яскравий спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.

Водночас у березні 2025 року, окрім місячного затемнення, буде й сонячне. Цей період називають коридором затемнень. В цей час варто очистити простір та позбавитись від усього зайвого.