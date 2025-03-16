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Чотири спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

16 березня 2025 13:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Чи будуть магнітні бурі сьогодні 16 березня
Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 16 березня, сильних магнітних бур не очікується. Протягом доби сонячна активність була на низькому рівні. 

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що 16 березня Магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, але сильних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один М1,1. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм. 

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М. 

Сонячна активність на 16 березня 

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 49.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

  • вплив на серцево-судинну систему;  
  • вплив на нервову систему;  
  • вплив на сон;  
  • зниження імунітету;  
  • загострення хронічних захворювань;  
  • підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, у березні 2025 року окрім місячного затемнення буде й сонячне. Цей період називають коридором затемнень. В цей час варто очистити простір та позбавитись від усього зайвого.

Крім того, в ніч проти 13 березня у небі над Києвом помітили яскравий спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.

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