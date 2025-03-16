Чи будуть магнітні бурі сьогодні 16 березня

Чотири спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У неділю, 16 березня, сильних магнітних бур не очікується. Протягом доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 березня
Зазначається, що 16 березня Магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, але сильних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один М1,1.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 16 березня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 49.
Як магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
Нагадаємо, у березні 2025 року окрім місячного затемнення буде й сонячне. Цей період називають коридором затемнень. В цей час варто очистити простір та позбавитись від усього зайвого.
Крім того, в ніч проти 13 березня у небі над Києвом помітили яскравий спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.
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