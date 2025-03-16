Чи будуть магнітні бурі сьогодні 16 березня

Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik

У неділю, 16 березня, сильних магнітних бур не очікується. Протягом доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 березня

Зазначається, що 16 березня Магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, але сильних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один М1,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 16 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 49.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, у березні 2025 року окрім місячного затемнення буде й сонячне. Цей період називають коридором затемнень. В цей час варто очистити простір та позбавитись від усього зайвого.

Крім того, в ніч проти 13 березня у небі над Києвом помітили яскравий спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.