Будут ли магнитные бури сегодня 16 марта

Головная боль у мужчины. Фото: Freepik

В воскресенье, 16 марта, сильных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 марта

Отмечается, что 16 марта магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но сильных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна М1,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 16 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 49.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Напомним, в марте 2025 года кроме лунного затмения будет и солнечное. Этот период называют коридором затмений. В это время стоит очистить пространство и избавиться от всего лишнего.

Кроме того, в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.