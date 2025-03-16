Будут ли магнитные бури сегодня 16 марта

Четыре вспышки на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В воскресенье, 16 марта, сильных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 марта
Отмечается, что 16 марта магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но сильных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна М1,1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 16 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 49.
Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, в марте 2025 года кроме лунного затмения будет и солнечное. Этот период называют коридором затмений. В это время стоит очистить пространство и избавиться от всего лишнего.
Кроме того, в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.
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