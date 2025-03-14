Магнітні бурі сьогодні, 14 березня, — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

Сильних магнітних бур у п'ятницю, 14 березня, не очікується. Однак за останню добу на Сонці стався 21 спалах класу С, які можуть вплинути на самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці стався 21 спалах класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 14 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 53.

Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, українці зможуть побачити місячне затемнення. Таке астрономічне явище ще відоме під назвою "Кривавий Місяць".

Крім того, в ніч проти 13 березня у небі над Києвом помітили яскравий спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.