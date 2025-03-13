Місячне затемнення 2025 — коли та де його можна побачити в Україні

Місячне затемнення. Фото: Rawpixel

У п'ятницю, 14 березня, відбудеться повне місячне затемнення, таке астрономічне явище ще відоме під назвою "Кривавий Місяць". Затемнення добре буде видно й на території України.

Про це пише Space.

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Коли та де можна побачити місячне затемнення

Місячне затемнення розпочнеться о 5:57 за київським часом та буде тривати до 12:00. Повне затемнення відбудеться між 8:26 та 9:31 за київським часом. Це явище буде видно в усіх куточках України, якщо буде ясна погода. Загалом затемнення по всьому світу буде тривати понад шість годин.

Аби побачити місячне затемнення, не потрібно спеціальне обладнання. Його буде видно неозброєним оком. Однак через бінокль чи телескоп можна буде роздивитись деталі. Місячне затемнення на відміну від сонячного не несе небезпеку для очей, тому не потрібно спеціальних захисних засобів, аби дивитись на нього. Найкращим місцем для спостерігання за астрономічним явищем буде якомога далі від міського освітлення.

Затемнення буде відбуватись у кілька фаз. Спочатку Місяць буде проходити крізь тінь Землі. Відповідно закритою буде його частина. Після цього супутник стане схожим на темно-червону кулю. Саме тому повне затемнення називають "Кривавим Місяцем". Надалі процес піде у зворотному порядку.

Як місячне затемнення може вплинути на самопочуття

"Кривавий Місяць" може вплинути на емоційний стан людей. Астрологи рекомендують під час цього явища прислухатися до своїх відчуттів. Варто зайнятись медитацією та не приймати важливі рішення. Проте, наукових доказів щодо дійсності такого впливу немає.

Нагадаємо, у березні 2025 року окрім місячного затемнення буде й сонячне. Цей період називають коридором затемнень. В цей час варто очистити простір та позбавитись від усього зайвого.

Також ми писали про те, чим не варто займатися в період місячного затемнення. До цієї події варто підготуватись, адже астрономічне явище може вплинути на низку факторів.