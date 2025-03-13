Лунное затмение 2025 — когда и где его можно увидеть в Украине

Лунное затмение. Фото: Rawpixel

В пятницу, 14 марта, состоится полное лунное затмение, такое астрономическое явление еще известно под названием "Кровавая Луна". Затмение хорошо будет видно и на территории Украины.

Об этом пишет Space.

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Когда и где можно увидеть лунное затмение

Лунное затмение начнется в 5:57 по киевскому времени и будет продолжаться до 12:00. Полное затмение произойдет между 8:26 и 9:31 по киевскому времени. Это явление будет видно во всех уголках Украины, если будет ясная погода. В целом затмение по всему миру будет длиться более шести часов.

Чтобы увидеть лунное затмение, не нужно специальное оборудование. Его будет видно невооруженным глазом. Однако через бинокль или телескоп можно будет рассмотреть детали. Лунное затмение в отличие от солнечного не несет опасности для глаз, поэтому не нужно специальных защитных средств, чтобы смотреть на него. Лучшим местом для наблюдения за астрономическим явлением будет как можно дальше от городского освещения.

Затмение будет происходить в несколько фаз. Сначала Луна будет проходить сквозь тень Земли. Соответственно закрытой будет ее часть. После этого спутник станет похожим на темно-красный шар. Именно поэтому полное затмение называют "Кровавой Луной". В дальнейшем процесс пойдет в обратном порядке.

Как лунное затмение может повлиять на самочувствие

"Кровавая Луна" может повлиять на эмоциональное состояние людей. Астрологи рекомендуют во время этого явления прислушиваться к своим ощущениям. Стоит заняться медитацией и не принимать важные решения. Однако, научных доказательств о действительности такого влияния нет.

Напомним, в марте 2025 года кроме лунного затмения будет и солнечное. Этот период называют коридором затмений. В это время стоит очистить пространство и избавиться от всего лишнего.

Также мы писали о том, чем не стоит заниматься в период лунного затмения. К этому событию стоит подготовиться, ведь астрономическое явление может повлиять на ряд факторов.