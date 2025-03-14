Магнитные бури сегодня, 14 марта, — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Сильных магнитных бурь в пятницу, 14 марта, не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошла 21 вспышка класса С, которые могут повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 марта

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла 21 вспышка класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет нестабильным до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 14 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40% вероятность вспышки на Солнце — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 53.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Напомним, украинцы смогут увидеть лунное затмение. Такое астрономическое явление еще известно под названием "Кровавая Луна".

Кроме того, в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.