Магнитные бури сегодня, 14 марта, — чего ожидать метеозависимым

Более 20 вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
Сильных магнитных бурь в пятницу, 14 марта, не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошла 21 вспышка класса С, которые могут повлиять на самочувствие.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 марта
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла 21 вспышка класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет нестабильным до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 14 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40% вероятность вспышки на Солнце — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 53.
Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, украинцы смогут увидеть лунное затмение. Такое астрономическое явление еще известно под названием "Кровавая Луна".
Кроме того, в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.
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