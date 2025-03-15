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Розумне управління доходами або як заощаджувати без обмежень

15 березня 2025 22:36
Ольга Ковальчук - експертка з фінансової грамотності
Ольга Ковальчук
експертка з фінансової грамотності
Як потрібно заощаджувати гроші — дієві поради
Колаж Новини.LIVE
Ольга Ковальчук - експертка з фінансової грамотності
Ольга Ковальчук
експертка з фінансової грамотності

Мене часто запитують: з чого почати, якщо хочеш розібратися зі своїми фінансами та навчитися не лише витрачати, а й відкладати? Відповідь проста — усе починається з мислення. Фінансова грамотність — це не лише про цифри, це про звички та правильний підхід до грошей.

Я щиро вірю, що заощадження — це не обмеження, а турбота про себе у майбутньому. Саме тому хочу поділитися практичними порадами, які допоможуть навчитися планувати свої витрати, створювати накопичення без стресу та навіть зробити цей процес цікавим.

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Тож розбираємося далі — як змінити своє мислення, аби гроші стали вашим союзником.

Як почати розумно управляти грошима?

Передусім варто розуміти, що економія — це звуження, а розвиток — це розширення. Тож спершу нам необхідно переналаштувати своє мислення, адже саме воно відповідає за гроші.

Як почати правильно управляти своїм доходом? Варто сісти та просто розписати свої витрати. Вони бувають постійні або ж мінливі. І навчитися керувати власними фінансами треба саме для того, аби закривати ці постійні витрати легко та без дискомфорту. Крім того, до цієї категорії варто завжди вносити й пункт "заощадження". Тільки так, розуміючи, що заощадження — це постійні, а не мінливі фінанси, можна розумно відкладати гроші.

Це все варто ввести у свою звичку, адже насправді це як вранці почистити зуби. От у мене є троє дітей, і старший син вже знає, що він зранку і ввечері чистить зуби. А молодші ще можуть забути, бо у них це ще не напрацьовано. Так само і з доходом. Нам треба домовитися із собою та напрацювати звичку, що заощадження — це, умовно кажучи, рутина.

Як планувати заощадження без обмежень?

Для того, щоб не сприймати їх як жорстке обмеження, варто зрозуміти, що все це ви робите виключно для себе. Зробіть певну гру: додайте до переліку витрат пункт "для себе" та першочергово платіть першим собі, а не комусь. Це і буде вашим заощадженням.

Також можна спробувати формат гейміфікації: зробити відсотки на картках або відсоток, коли кошти повертаються при переказі на банку. До речі, коли гроші надходять і автоматично йдуть на банку, для багатьох це сприймається так, ніби коштів стало менше. Але якщо налаштувати для себе систему, за якої ви сплачуєте певний відсоток від суми, яку витрачаєте, наприклад, на каву, це може стати цікавим підходом. Уявіть: ви заплатили за каву власнику кав'ярні, а водночас — і собі. Тут можна поекспериментувати, щоб знайти комфортний варіант. І в якийсь момент ви зрозумієте: "Ого, прикольно! Кожного разу, коли я плачу комусь, я не забуваю і про себе".

Чому варто спершу планувати заощадження, а не відкладати залишки?

Наш мозок влаштований так, що ми не вносимо заощадження в перелік постійних витрат. І, як правило, потім у нас не залишається коштів. Ми живемо у світі маркетингу, в якому нам постійно пропонують щось купити. Тобто ми вже знаємо, скільки б грошей не дати, ми з легкістю їх витратимо. Саме тому одразу після надходження коштів треба їх розділяти, включаючи заощадження.

Як зробити так, щоб гроші працювали на тебе?

Треба почати вивчати інвестування, адже гроші, які просто лежать на рахунку, — не інвестиція.

Нещодавно я виступала для підлітків, яким по 15 років, і навіть в них є вже свої перші кишенькові гроші. Можливо, хтось з них вже десь заробляє, тож цілком може інвестувати хоча б з 500 гривень. Для цього треба сісти і вивчити криптовалюту, фондові ринки.

Але навіть тут може бути пастка. Треба чітко усвідомлювати, що таке інвестиція. Тобто ви зараз вкладаєте гроші для того, щоб в майбутньому отримати дивіденди — гроші від тих грошей, що вже вклали. І тому, наприклад, якщо люди купують різні курси та навчання, не проходять їх та не використовують ці знання в житті, то це марнотратство, а не інвестиція. Треба поставити собі настанову: я починаю заробляти більше після кожного свого навчання.

Чому фінансова грамотність важливіша за рівень доходу?

Фінансова грамотність — це база, на якій будується дохід. Люди, які вміють класно заробляти, але не мають фінансової грамотності, залишаються все одно в мінусі. А ті, хто знають фінансову грамотність, але, наприклад, мають не дуже великий рівень доходу, все одно можуть залишатися в плюсі, адже вміють заощаджувати, інвестувати та екологічно зростати в грошах.

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