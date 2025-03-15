Как нужно экономить деньги — действенные советы

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Ольга Ковальчук эксперт по финансовой грамотности

Меня часто спрашивают: с чего начать, если хочешь разобраться со своими финансами и научиться не только тратить, но и откладывать? Ответ прост — все начинается с мышления. Финансовая грамотность — это не только о цифрах, это о привычках и правильном подходе к деньгам.

Я искренне верю, что сбережения — это не ограничение, а забота о себе в будущем. Именно поэтому хочу поделиться практическими советами, которые помогут научиться планировать свои расходы, создавать накопления без стресса и даже сделать этот процесс интересным.

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Поэтому разбираемся дальше — как изменить свое мышление, чтобы деньги стали вашим союзником.

Как начать разумно управлять деньгами?

Прежде всего следует понимать, что экономия — это сужение, а развитие — это расширение. Поэтому сначала нам необходимо перенастроить свое мышление, ведь именно оно отвечает за деньги.

Как начать правильно управлять своим доходом? Стоит сесть и просто расписать свои расходы. Они бывают постоянными или же изменчивыми. И научиться управлять собственными финансами надо именно для того, чтобы закрывать эти постоянные расходы легко и без дискомфорта. Кроме того, в эту категорию следует всегда вносить и пункт "сбережения". Только так, понимая, что сбережения — это постоянные, а не изменчивые финансы, можно разумно откладывать деньги.

Это все стоит ввести в свою привычку, ведь на самом деле это как утром почистить зубы. Вот у меня есть трое детей, и старший сын уже знает, что он утром и вечером чистит зубы. А младшие еще могут забыть, потому что у них это еще не наработано. Так же и с доходом. Нам надо договориться с собой и выработать привычку, что сбережения — это, условно говоря, рутина.

Как планировать сбережения без ограничений?

Для того чтобы не воспринимать их как жесткое ограничение, стоит понять, что все это вы делаете исключительно для себя. Сделайте определенную игру: добавьте в перечень расходов пункт "для себя" и в первую очередь платите первым себе, а не кому-то. Это и будет вашей экономией.

Также можно попробовать формат геймификации: сделать проценты на карточках или процент, когда средства возвращаются при переводе на банк. Кстати, когда деньги поступают и автоматически уходят на банк, для многих это воспринимается так, будто средств стало меньше. Но если настроить для себя систему, при которой вы платите определенный процент от суммы, которую тратите, например, на кофе, это может стать интересным подходом. Представьте: вы заплатили за кофе владельцу кофейни, а заодно и себе. Здесь можно поэкспериментировать, чтобы найти комфортный вариант. И в какой-то момент вы поймете: "Ого, прикольно! Каждый раз, когда я плачу кому-то, я не забываю и о себе".

Почему стоит сначала планировать сбережения, а не откладывать остатки?

Наш мозг устроен так, что мы не вносим сбережения в перечень постоянных расходов. И, как правило, потом у нас не остается средств. Мы живем в мире маркетинга, в котором нам постоянно предлагают что-то купить. То есть мы уже знаем, сколько бы денег не дать, мы с легкостью их потратим. Именно поэтому сразу после поступления средств надо их разделять, включая сбережения.

Как сделать так, чтобы деньги работали на тебя?

Надо начать изучать инвестирование, ведь деньги, которые просто лежат на счету — не инвестиция.

Недавно я выступала для подростков, которым по 15 лет, и даже у них есть уже свои первые карманные деньги. Возможно, кто-то из них уже где-то зарабатывает, поэтому вполне может инвестировать хотя бы с 500 гривен. Для этого надо сесть и изучить криптовалюту, фондовые рынки.

Но даже здесь может быть ловушка. Надо четко осознавать, что такое инвестиция. То есть вы сейчас вкладываете деньги для того, чтобы в будущем получить дивиденды — деньги от тех денег, которые уже вложили. И поэтому, например, если люди покупают различные курсы и обучение, не проходят их и не используют эти знания в жизни, то это расточительство, а не инвестиция. Надо поставить себе установку: я начинаю зарабатывать больше после каждого своего обучения.

Почему финансовая грамотность важнее уровня дохода?

Финансовая грамотность — это база, на которой строится доход. Люди, которые умеют классно зарабатывать, но не имеют финансовой грамотности, остаются все равно в минусе. А те, кто знают финансовую грамотность, но, например, имеют не очень большой уровень дохода, все равно могут оставаться в плюсе, ведь умеют экономить, инвестировать и экологически расти в деньгах.