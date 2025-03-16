Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Экономика, демография и восстановление — взгляд на вызовы войны arrow

Экономика, демография и восстановление — взгляд на вызовы войны

16 марта 2025 06:34
Анатолий Кинах - Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
Анатолий Кинах
Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
Война и будущее Украины — экономика, демография и восстановление
Графика Ноини.LIVE
Анатолий Кинах - Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
Анатолий Кинах
Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей

На сегодня Украина стоит перед серьезными военными и экономическими вызовами. Мы ведем тяжелую войну с 2014 года, а полномасштабное вторжение продолжается уже четвертый год. Эта война перешла в формат истощения ресурсов, что приводит к потерям не только территорий, но и самого ценного — человеческих жизней.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Ресурсы и экономические вызовы

Существует тревожная тенденция, что под влиянием международной политики Россия получает дополнительные экономические возможности для ведения войны. Несмотря на разговоры о кризисе в России, ситуация в Украине значительно сложнее с точки зрения потенциала и ресурсов для ведения длительной войны.

По состоянию на 1 января 2025 года, совокупный государственный долг Украины достиг критической отметки в 91% ВВП (166 млрд долларов). При нормальных условиях этот показатель не должен превышать 64% ВВП, но прогноз на текущий год предусматривает его рост до 102%. В 2024 году только 48% государственных расходов было профинансировано за счет собственных поступлений, остальные 52% — это внешние займы, которые потребуют возврата.

Демографический кризис

По итогам 2024 года имеем критическую демографическую ситуацию: зарегистрировано 177 тысяч рождений против 495 тысяч смертей. Смертность втрое превышает рождаемость, а 60% украинцев живут на грани бедности. По оптимистическому сценарию население Украины составляет 32-33 миллиона, и наша ключевая задача — сохранить этот человеческий потенциал, ведь самая большая ценность — это люди и территории.

Необходимо создавать условия для возвращения миллионов украинцев на Родину. Это наша первоочередная задача, поскольку никто в мире, кроме нас самих, не будет заботиться о демографической ситуации и качестве жизни украинских общин.

Промышленный потенциал и пути восстановления

До полномасштабного вторжения Украина производила около 30 миллионов тонн стали и металлопродукции ежегодно, занимая заметные позиции в мировых рейтингах. В прошлом году производство сократилось до 7 миллионов тонн, а в этом году из-за рисков потери сырьевой базы (коксующегося угля в районе Покровска) прогнозируется дальнейшее падение до 5 миллионов тонн.

Несмотря на все, Украина сохраняет значительный промышленный потенциал в судостроении, авиастроении, ракетно-космической отрасли, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, энергетическом секторе. Этот потенциал необходимо развивать уже сейчас.

Приоритетной задачей является перезагрузка системы государственного управления с участием гражданского общества, с акцентом на профессионализм, прозрачность и государственную позицию. Нужна четкая долгосрочная стратегия развития, рассчитанная на несколько поколений. Ключевыми элементами такой стратегии должны стать повышение качества жизни граждан, надежная защита их прав, развитие экономики и создание рабочих мест — именно это формирует основу для жизни людей на родной земле.

ВВП украинцы деньги экономика война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Сколько повесток и штрафов может выписать ТЦК — юрист ответил

07:22 У ПриватБанка странное условие для клиентов — что предлагают

07:20 Рубио провел телефонный разговор с Лавровым — о чем говорили

07:20 Наказание для пассажиров — за что штрафуют в поездах Укрзализныци

06:44 В ЕС будет меньше украинского зерна — что известно

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:40 Латунь удивляет ценой — пункты приема лома обновили тарифы

06:34 Экономика, демография и восстановление — взгляд на вызовы войны

06:30 Псевдореферендум в Крыму — как РФ аннексировала полуостров

06:26 Опасаются "волшебной кнопки" — еще одна страна не хочет F-35

06:25 Зима не сдается — синоптики прогнозируют на сегодня непогоду

07:30 Сколько повесток и штрафов может выписать ТЦК — юрист ответил

07:22 У ПриватБанка странное условие для клиентов — что предлагают

07:20 Рубио провел телефонный разговор с Лавровым — о чем говорили

07:20 Наказание для пассажиров — за что штрафуют в поездах Укрзализныци

06:44 В ЕС будет меньше украинского зерна — что известно

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:40 Латунь удивляет ценой — пункты приема лома обновили тарифы

06:34 Экономика, демография и восстановление — взгляд на вызовы войны

06:30 Псевдореферендум в Крыму — как РФ аннексировала полуостров

06:26 Опасаются "волшебной кнопки" — еще одна страна не хочет F-35

06:25 Зима не сдается — синоптики прогнозируют на сегодня непогоду

06:40 Латунь удивляет ценой — пункты приема лома обновили тарифы

06:34 Экономика, демография и восстановление — взгляд на вызовы войны

06:22 Кто имеет право на отсрочку в 2025 году — подробный список

06:03 Военный РФ рассказал о войне против Украины

15 марта 2025

10:15 Новая гонка вооружений — главные бенефициары и что будет с евро

06:40 В Украине дорожает алюминий — обновленные цены на цветные металлы

06:33 Одесса о будущем в ЕС — препятствия и надежды

06:02 Что о войне РФ против Украины говорит военнопленный

14 марта 2025

22:33 Убийство активиста Демьяна Ганула — что писали одесситы

19:44 Одесские добровольцы — путь от гражданских до воинов

Text

18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против

7 марта 2025

08:50 Тариф на газ с 1 апреля — кто заплатит дополнительно 900 грн

5 марта 2025

08:50 Украинцам озвучили тарифы на свет и газ с 1 мая

10 марта 2025

06:16 Творожная запеканка, как суфле — понравится и детям, и взрослым

6 марта 2025

08:00 Германия выплатит украинцам до 4,3 тыс. долларов — детали

2 марта 2025

11:59 Легкий салат с пекинской капустой за 5 мин — можно есть на ночь

8 марта 2025

07:22 Правила въезда в ЕС — сколько будут платить украинцы в 2025 году