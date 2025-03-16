Война и будущее Украины — экономика, демография и восстановление

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Анатолий Кинах Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей

На сегодня Украина стоит перед серьезными военными и экономическими вызовами. Мы ведем тяжелую войну с 2014 года, а полномасштабное вторжение продолжается уже четвертый год. Эта война перешла в формат истощения ресурсов, что приводит к потерям не только территорий, но и самого ценного — человеческих жизней.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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Ресурсы и экономические вызовы

Существует тревожная тенденция, что под влиянием международной политики Россия получает дополнительные экономические возможности для ведения войны. Несмотря на разговоры о кризисе в России, ситуация в Украине значительно сложнее с точки зрения потенциала и ресурсов для ведения длительной войны.

По состоянию на 1 января 2025 года, совокупный государственный долг Украины достиг критической отметки в 91% ВВП (166 млрд долларов). При нормальных условиях этот показатель не должен превышать 64% ВВП, но прогноз на текущий год предусматривает его рост до 102%. В 2024 году только 48% государственных расходов было профинансировано за счет собственных поступлений, остальные 52% — это внешние займы, которые потребуют возврата.

Демографический кризис

По итогам 2024 года имеем критическую демографическую ситуацию: зарегистрировано 177 тысяч рождений против 495 тысяч смертей. Смертность втрое превышает рождаемость, а 60% украинцев живут на грани бедности. По оптимистическому сценарию население Украины составляет 32-33 миллиона, и наша ключевая задача — сохранить этот человеческий потенциал, ведь самая большая ценность — это люди и территории.

Необходимо создавать условия для возвращения миллионов украинцев на Родину. Это наша первоочередная задача, поскольку никто в мире, кроме нас самих, не будет заботиться о демографической ситуации и качестве жизни украинских общин.

Промышленный потенциал и пути восстановления

До полномасштабного вторжения Украина производила около 30 миллионов тонн стали и металлопродукции ежегодно, занимая заметные позиции в мировых рейтингах. В прошлом году производство сократилось до 7 миллионов тонн, а в этом году из-за рисков потери сырьевой базы (коксующегося угля в районе Покровска) прогнозируется дальнейшее падение до 5 миллионов тонн.

Несмотря на все, Украина сохраняет значительный промышленный потенциал в судостроении, авиастроении, ракетно-космической отрасли, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, энергетическом секторе. Этот потенциал необходимо развивать уже сейчас.

Приоритетной задачей является перезагрузка системы государственного управления с участием гражданского общества, с акцентом на профессионализм, прозрачность и государственную позицию. Нужна четкая долгосрочная стратегия развития, рассчитанная на несколько поколений. Ключевыми элементами такой стратегии должны стать повышение качества жизни граждан, надежная защита их прав, развитие экономики и создание рабочих мест — именно это формирует основу для жизни людей на родной земле.