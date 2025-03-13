Розщеплюється за лічені години — вчені знайшли новий метод знищення пластику

Спресоване пластикове сміття. Фото: Unsplash

Дослідники розробили новий метод боротьби з пластиковими відходами. Для цього вони використовують вологу з повітря для розщеплення, що може розв'язати світову екологічну проблему пластику.

Про це пише Interesting Engineering.

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Процес починається з використання недорогого каталізатора, який розщеплює зв'язки в поліетилентерефталаті (ПЕТ), найпоширенішому пластику з родини поліестерів. Після розщеплення матеріал піддається впливу навколишнього повітря, щоб перетворити ПЕТ на основні будівельні блоки пластмас — мономери.

Дослідники використовували молібденовий каталізатор та активоване вугілля — недорогі, доступні та нетоксичні. Вони поєднали ПЕТ з каталізатором та активованим вугіллям, а потім нагріли суміш. За короткий час зв'язки в ПЕТ розпалися, а дослідники піддали фрагментований матеріал впливу повітря — з невеликою кількістю вологи він перетворився на терефталеву кислоту. Єдиним побічним продуктом став ацетальдегід, який легко видаляється та має комерційну цінність.

"Використання вологи повітря дозволяє нам відмовитися від об'ємних розчинників, зменшити енергоспоживання та уникнути використання агресивних хімічних речовин, що робить процес чистішим та екологічнішим", — каже Навін Малік, перший автор дослідження.

ПЕТ-пластик широко поширений у всьому світі. Він використовується для упаковки харчових продуктів та напоїв у пляшки. Пластик стійкий до природного розкладання, яке відбувається надто повільно, утворюючи мікропластик та нанопластик, що забруднюють стічні води та водні шляхи.

Зараз основним напрямком у наукових дослідженнях залишається боротьба з пластиком, а точніше, знаходження методів його ефективного перероблення. Сучасні методи часто покладаються на використання високих температур, великої кількості енергії та агресивних розчинників. Внаслідок таких процесів утворюються токсичні побічні продукти.

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