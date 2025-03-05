Супутники Starlink згоряють в атмосфері — чи є загроза озоновому шару Землі

Ракетоносій SpaceX Falcon 9 із супутниками Starlink. Фото: Joe Skipper/REUTERS

У січні близько 120 супутників SpaceX Starlink згоріли в атмосфері Землі. Щодня відбувалося кілька входжень в атмосферу, які утворювали штучні метеоритні дощі, що спостерігали люди по всьому світу. Хоча ці видовищні дощі здаються нешкідливими та навіть приємними для очей, вчені б'ють на сполох через їхню серйозну загрозу навколишньому середовищу.

Про це пише The Indian Express.

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У вчених з'явилося занепокоєння, що уламки супутників у верхніх шарах атмосфери потрапляють у стратосферу, де знаходиться захисний озоновий шар Землі. Вони викидають частинки оксиду алюмінію, які можуть пошкодити озоновий шар.

Коли супутники повертаються в атмосферу і згорають, багато металів на них окислюються, включно з алюмінієм, якого досить багато на супутниках Starlink.

Вчені стверджують, що цей процес спалювання не є екологічно нейтральним. Під час цього процесу відбуваються хімічні перетворення, що особливо стосується алюмінію, який становить близько 40% маси супутника. При вході в атмосферу такий супутник утворює близько 30 кг частинок оксиду алюмінію, які залишаються в підвішеному стані у верхніх шарах атмосфери.

Науковців цікавить, що станеться, коли ці частинки зрештою досягнуть стратосфери, де знаходиться озоновий шар, який захищає все живе від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

На думку дослідників, оксид алюмінію може діяти як каталізатор хімічних реакцій за участю хлору, подібно до процесу, що призвів до виснаження озонового шару через хлорфторвуглеці у минулому. Фреони здатні руйнувати молекули озону.

Частинки оксиду алюмінію не споживають озон безпосередньо, однак, згідно з дослідженнями, вони діють як каталізатори або речовини, які можуть сприяти хімічним реакціям, не витрачаючись при цьому самі. Як повідомляється, одна частинка оксиду алюмінію може потенційно сприяти руйнуванню тисяч молекул озону протягом десятиліть.

Кілька нещодавніх досліджень вказують на значне збільшення вмісту оксиду алюмінію в атмосфері, пов'язане з поверненням супутників в атмосферу. Космічна техніка залишає в атмосфері те, що вчені називають хімічним слідом.

За словами дослідників, більше занепокоєння викликають темпи його збільшення. Вони стверджують, що якщо темпи розгортання супутників збережуться, то викиди оксиду алюмінію можуть сягнути 360 метричних тонн на рік, що на 646% перевищує природний рівень в атмосфері.

Вчені стверджують, що на той час, коли буде виявлено виснаження озонового шару, мезосфера вже може бути переповнена частинками оксиду алюмінію, які, ймовірно, продовжуватимуть впливати на хімічний склад озону протягом багатьох років, доки не будуть впроваджені певні регуляторні зміни.

Попри те, що занепокоєння є обґрунтованим, дослідники також вказують на відсутність всеосяжної нормативно-правової бази, яка б регулювала вплив падіння супутників на атмосферне повітря. У звітах зазначається, що Федеральна комісія зв'язку США надає ліцензії супутниковим мегасузір'ям, але не враховує у своїх оцінках сміття, що повертається в атмосферу, або виснаження озонового шару.

Своєю чергою, утворення озонових дір внаслідок порушення озонового шару може призвести до загрози людям та тваринам. На Землю потраплятиме більше ультрафіолетової сонячної радіації, що підвищить ризики виникнення шкірних захворювань, катаракти, раку, сонячних опіків, а також швидкого старіння.

Нагадаємо, астрономи виявили рідкісне явище на відстані 590 млн світлових років від Землі. Вони спостерігали ідеальне кільце світла, яке відоме як "кільце Ейнштейна".

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