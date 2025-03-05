Спутники Starlink сгорают в атмосфере — есть ли угроза озоновому слою Земли

Ракетоноситель SpaceX Falcon 9 со спутниками Starlink. Фото: Joe Skipper/REUTERS

В январе около 120 спутников SpaceX Starlink сгорели в атмосфере Земли. Ежедневно происходило несколько вхождений в атмосферу, которые образовывали искусственные метеоритные дожди, которые наблюдали люди по всему миру. Хотя эти зрелищные дожди кажутся безвредными и даже приятными для глаз, ученые бьют тревогу из-за их серьезной угрозы окружающей среде.

Об этом пишет The Indian Express.

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У ученых появилось беспокойство, что обломки спутников в верхних слоях атмосферы попадают в стратосферу, где находится защитный озоновый слой Земли. Они выбрасывают частицы оксида алюминия, которые могут повредить озоновый слой.

Когда спутники возвращаются в атмосферу и сгорают, многие металлы на них окисляются, включая алюминий, которого достаточно много на спутниках Starlink.

Ученые утверждают, что этот процесс сжигания не является экологически нейтральным. Во время этого процесса происходят химические превращения, что особенно касается алюминия, который составляет около 40% массы спутника. При входе в атмосферу такой спутник образует около 30 кг частиц оксида алюминия, которые остаются во взвешенном состоянии в верхних слоях атмосферы.

Ученых интересует, что произойдет, когда эти частицы в конце концов достигнут стратосферы, где находится озоновый слой, который защищает все живое от вредного ультрафиолетового излучения.

По мнению исследователей, оксид алюминия может действовать как катализатор химических реакций с участием хлора, подобно процессу, который привел к истощению озонового слоя из-за хлорфторуглеродов в прошлом. Фреоны способны разрушать молекулы озона.

Частицы оксида алюминия не потребляют озон напрямую, однако, согласно исследованиям, они действуют как катализаторы или вещества, которые могут способствовать химическим реакциям, не расходуясь при этом сами. Как сообщается, одна частица оксида алюминия может потенциально способствовать разрушению тысяч молекул озона в течение десятилетий.

Несколько недавних исследований указывают на значительное увеличение содержания оксида алюминия в атмосфере, связанное с возвращением спутников в атмосферу. Космическая техника оставляет в атмосфере то, что ученые называют химическим следом.

По словам исследователей, большее беспокойство вызывают темпы его увеличения. Они утверждают, что если темпы развертывания спутников сохранятся, то выбросы оксида алюминия могут достичь 360 метрических тонн в год, что на 646% превышает естественный уровень в атмосфере.

Ученые утверждают, что к тому времени, когда будет обнаружено истощение озонового слоя, мезосфера уже может быть переполнена частицами оксида алюминия, которые, вероятно, будут продолжать влиять на химический состав озона в течение многих лет, пока не будут внедрены определенные регуляторные изменения.

Несмотря на то, что беспокойство является обоснованным, исследователи также указывают на отсутствие всеобъемлющей нормативно-правовой базы, которая бы регулировала влияние падения спутников на атмосферный воздух. В отчетах отмечается, что Федеральная комиссия связи США предоставляет лицензии спутниковым мегасозвездиям, но не учитывает в своих оценках мусор, возвращающийся в атмосферу, или истощение озонового слоя.

В свою очередь, образование озоновых дыр в результате нарушения озонового слоя может привести к угрозе людям и животным. На Землю будет попадать больше ультрафиолетовой солнечной радиации, что повысит риски возникновения кожных заболеваний, катаракты, рака, солнечных ожогов, а также быстрого старения.

Напомним, астрономы обнаружили редкое явление на расстоянии 590 млн световых лет от Земли. Они наблюдали идеальное кольцо света, которое известно как "кольцо Эйнштейна".

Также мы писали, что ученые из Оксфорда совершили значительный шаг в квантовых вычислениях, проведя первую в мире телепортацию квантового логического элемента. Для этого они построили распределенный квантовый компьютер, объединив два квантовых процессора в единую систему.