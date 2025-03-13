Расщепляется за считанные часы — ученые нашли новый метод уничтожения пластика

Спрессованный пластиковый мусор. Фото: Unsplash

Исследователи разработали новый метод борьбы с пластиковыми отходами. Для этого они используют влагу из воздуха для расщепления, что может решить мировую экологическую проблему пластика.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Процесс начинается с использования недорогого катализатора, который расщепляет связи в полиэтилентерефталате (ПЭТ), самом распространенном пластике из семейства полиэстеров. После расщепления материал подвергается воздействию окружающего воздуха, чтобы превратить ПЭТ в основные строительные блоки пластмасс — мономеры.

Исследователи использовали молибденовый катализатор и активированный уголь — недорогие, доступные и нетоксичные. Они соединили ПЭТ с катализатором и активированным углем, а затем нагрели смесь. За короткое время связи в ПЭТ распались, а исследователи подвергли фрагментированный материал воздействию воздуха — с небольшим количеством влаги он превратился в терефталевую кислоту. Единственным побочным продуктом стал ацетальдегид, который легко удаляется и имеет коммерческую ценность.

"Использование влаги воздуха позволяет нам отказаться от объемных растворителей, уменьшить энергопотребление и избежать использования агрессивных химических веществ, что делает процесс более чистым и экологичным", — говорит Навин Малик, первый автор исследования.

ПЭТ-пластик широко распространен во всем мире. Он используется для упаковки пищевых продуктов и напитков в бутылки. Пластик устойчив к естественному разложению, которое происходит слишком медленно, образуя микропластик и нанопластик, загрязняющие сточные воды и водные пути.

Сейчас основным направлением в научных исследованиях остается борьба с пластиком, а точнее, нахождение методов его эффективной переработки. Современные методы часто полагаются на использование высоких температур, большого количества энергии и агрессивных растворителей. В результате таких процессов образуются токсичные побочные продукты.

Напомним, в январе многие спутники Starlink сгорели в атмосфере Земли. Люди наблюдали зрелищные дожди из обломков, которые казались безвредными, однако ученые утверждают, что такие события несут серьезную угрозу окружающей среде.

Также мы писали, что ученые обнаружили, что в горных хребтах могут накапливаться значительные запасы природного водорода. В перспективе это может означать почти безграничное количество экологически чистого топлива.