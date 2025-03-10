Озонова діра над Антарктидою відновлюється — вчені провели нове дослідження

Айсберг в Антарктиці. Фото: Unsplash

Попри деякі сумніви та після багатьох обіцянок, діра в озоновому шарі над Антарктикою відновлюється. Досягти цього вдалося завдяки глобальним зусиллям зі скорочення викидів озоноруйнівних речовин.

Про це пише IFLScience.

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Як вдалося відновити озоновий шар над Антарктикою

Вчені з Массачусетського технологічного інституту провели дослідження, яке показало, що відновлення озонового шару відбувається швидко і є результатом скорочення викидів озоноруйнівних речовин.

"Існує багато якісних доказів того, що антарктична озонова діра покращується. Це дійсно перше дослідження, яке кількісно підтвердило впевненість у відновленні озонової діри", — сказала Сьюзан Соломон, автор дослідження і провідний хімік атмосфери з Массачусетського технологічного інституту (MIT), у своїй заяві.

Вона додала, що людство дійсно може розв'язувати екологічні проблеми, оскільки існує 95-відсоткова впевненість у тому, що озоновий шар відновлюється.

Озоновий шар діє як певний щит від ультрафіолетового проміння Сонця і знаходиться на висоті від 15 до 30 км над поверхнею Землі у стратосфері. У 1970-80-х роках стало очевидно, що над Антарктидою утворюється діра в озоновому шарі. Причиною стало накопичення хлорфторвуглецю, який є синтетичною сполукою, що широко використовувалася в аерозольних розпилювачах, розчинниках та холодоагентах. Досягаючи стратосфери, вони вивільняють атоми хлору, які каталізують розщеплення молекул озону.

Руйнування озонового шару над Південним полюсом є наслідком надзвичайно низьких температур, наявності полярних стратосферних хмар та унікальних умов полярного вихору, які затримують озоноруйнівні хімічні речовини й призводять до інтенсивнішого виснаження озону навесні у Південній півкулі.

З 1987 року 197 країн і Європейський Союз підписали Монреальський протокол, який передбачав поступову відмову від озоноруйнівних речовин, таких як фреони, що використовуються в холодильниках і аерозолях.

Протягом останнього десятиліття з'явилися позитивні ознаки того, що озонова діра зменшується з кожним роком, особливо у вересні, коли Антарктида починає теплішати й діра відкривається. Однак вчені були обережні з підтвердженням своїх підозр, оскільки атмосфера має високий рівень "хаотичної мінливості". Це змусило деяких вчених стверджувати, що її відновлення йде не так гладко, як сподівалися інші.

Тепер, маючи дані спостережень за 15 років, дослідники з упевненістю стверджують, що озоновий шар відновлюється. Якщо ця тенденція збережеться, вони очікують, що озоновий шар над Антарктидою повністю відновиться приблизно через 10 років.

Нагадаємо, дослідники зробили унікальне відкриття, знайшовши найдавніший на Землі кратер від удару метеорита. За словами вчених, він відкриває унікальне вікно в період, коли утворювалося життя на планеті.

Також ми писали, що вчені виявили, що гірські хребти можуть приховувати значні запаси екологічно чистого палива. Ці запаси можна вважати майже нескінченними завдяки постійним природним геологічним процесам.