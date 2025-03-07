Вчені знайшли найстаріший метеоритний кратер — яку правду він розкриває про історію Землі

Чоловік біля кратера від удару метеорита. Фото: Unsplash

Дослідники Університету Кертіна зробили унікальне відкриття, знайшовши в Західній Австралії найдавніший на Землі кратер, що утворився внаслідок падіння метеорита. Цей кратер, віком близько 3,5 млрд років, приховувався серед стародавніх порід регіону Норт-Поул-Дом у Пілбарі.

Про це пише Interesting Engineering.

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"До цього найдавніший відомий кратер мав вік 2,2 млрд років, тому нинішня знахідка значно старша і змінює уявлення про ранню історію Землі", — заявив професор Тім Джонсон, співавтор дослідження.

Доказами зіткнення стали знайдені у породах "конуси руйнування" — унікальні конусоподібні структури, що формуються лише під впливом потужних ударних хвиль від падіння метеоритів. Фахівці встановили, що космічне тіло врізалося в Землю на швидкості понад 36 000 км/год, утворивши кратер діаметром близько 100 кілометрів і розкидавши уламки на величезну територію.

Вчені підкреслюють, що відкриття такого древнього кратера відкриває унікальне вікно в період, коли Земля тільки формувалася, зазнаючи частих катастрофічних ударів. Саме такі події могли значно вплинути на умови виникнення життя.

На той час наша планета мала зовсім інші умови — часті виверження вулканів, відсутність озонового шару і вільного кисню. Попри це, саме такі місця зіткнень, де утворювалися басейни з гарячою водою, могли стати ідеальним середовищем для розвитку перших мікроорганізмів.

Крім того, така подія могла суттєво вплинути й на формування земної кори.

"Ця величезна кількість енергії могла підштовхнути одну частину кори під іншу або змусити магму піднятися з глибин мантії до поверхні", — наголосив інший співавтор дослідження, професор Кріс Кіркланд.

Дослідники припускають, що подібні метеоритні удари були важливими у формуванні кратонів — стабільних давніх основ сучасних континентів.

Нагадаємо, астрономи виявили унікальне явище, зафіксоване телескопом ESA на відстані 590 мільйонів світлових років від Землі. Вони спостерігали ідеальне кільце світла, відоме як "кільце Ейнштейна".

Також ми писали, що вчені припускають, що ризик зіткнення астероїда 2024 YR із Землею різко зріс. За їхніми оцінками, ця подія може статися 22 грудня 2032 року.