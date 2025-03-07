Ученые нашли самый старый метеоритный кратер — какую правду он раскрывает об истории Земли

Мужчина возле кратера от удара метеорита. Фото: Unsplash

Исследователи Университета Кертина сделали уникальное открытие, найдя в Западной Австралии древнейший на Земле кратер, образовавшийся в результате падения метеорита. Этот кратер, возрастом около 3,5 млрд лет, скрывался среди древних пород региона Норт-Поул-Дом в Пилбаре.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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"До этого древнейший известный кратер имел возраст 2,2 млрд лет, поэтому нынешняя находка значительно старше и меняет представление о ранней истории Земли", — заявил профессор Тим Джонсон, соавтор исследования.

Доказательствами столкновения стали найденные в породах "конусы разрушения" — уникальные конусообразные структуры, формирующиеся только под воздействием мощных ударных волн от падения метеоритов. Специалисты установили, что космическое тело врезалось в Землю на скорости более 36 000 км/ч, образовав кратер диаметром около 100 километров и разбросав обломки на огромную территорию.

Ученые подчеркивают, что открытие такого древнего кратера открывает уникальное окно в период, когда Земля только формировалась, испытывая частые катастрофические удары. Именно такие события могли значительно повлиять на условия возникновения жизни.

В то время наша планета имела совсем другие условия — частые извержения вулканов, отсутствие озонового слоя и свободного кислорода. Несмотря на это, именно такие места столкновений, где образовывались бассейны с горячей водой, могли стать идеальной средой для развития первых микроорганизмов.

Кроме того, такое событие могло существенно повлиять и на формирование земной коры.

"Это огромное количество энергии могло подтолкнуть одну часть коры под другую или заставить магму подняться из глубин мантии к поверхности", — отметил другой соавтор исследования, профессор Крис Киркланд.

Исследователи предполагают, что подобные метеоритные удары были важными в формировании кратонов — стабильных древних основ современных континентов.

Напомним, астрономы обнаружили уникальное явление, зафиксированное телескопом ESA на расстоянии 590 миллионов световых лет от Земли. Они наблюдали идеальное кольцо света, известное как "кольцо Эйнштейна".

Также мы писали, что ученые предполагают, что риск столкновения астероида 2024 YR с Землей резко возрос. По их оценкам, это событие может произойти 22 декабря 2032 года.