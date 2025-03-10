Озоновая дыра над Антарктидой восстанавливается — ученые провели новое исследование

Айсберг в Антарктике. Фото: Unsplash

Несмотря на некоторые сомнения и после многих обещаний, дыра в озоновом слое над Антарктикой восстанавливается. Достичь этого удалось благодаря глобальным усилиям по сокращению выбросов озоноразрушающих веществ.

Об этом пишет IFLScience.

Читайте также:

Как удалось восстановить озоновый слой над Антарктикой

Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование, которое показало, что восстановление озонового слоя происходит быстро и является результатом сокращения выбросов озоноразрушающих веществ.

"Существует много качественных доказательств того, что антарктическая озоновая дыра улучшается. Это действительно первое исследование, которое количественно подтвердило уверенность в восстановлении озоновой дыры", — сказала Сьюзан Соломон, автор исследования и ведущий химик атмосферы из Массачусетского технологического института (MIT), в своем заявлении.

Она добавила, что человечество действительно может решать экологические проблемы, поскольку существует 95-процентная уверенность в том, что озоновый слой восстанавливается.

Озоновый слой действует как некий щит от ультрафиолетовых лучей Солнца и находится на высоте от 15 до 30 км над поверхностью Земли в стратосфере. В 1970-80-х годах стало очевидно, что над Антарктидой образуется дыра в озоновом слое. Причиной стало накопление хлорфторуглерода, который является синтетическим соединением, широко использовавшимся в аэрозольных распылителях, растворителях и хладагентах. Достигая стратосферы, они высвобождают атомы хлора, которые катализируют расщепление молекул озона.

Разрушение озонового слоя над Южным полюсом является следствием чрезвычайно низких температур, наличия полярных стратосферных облаков и уникальных условий полярного вихря, которые задерживают озоноразрушающие химические вещества и приводят к более интенсивному истощению озона весной в Южном полушарии.

С 1987 года 197 стран и Европейский Союз подписали Монреальский протокол, который предусматривал постепенный отказ от озоноразрушающих веществ, таких как фреоны, используемых в холодильниках и аэрозолях.

В течение последнего десятилетия появились положительные признаки того, что озоновая дыра уменьшается с каждым годом, особенно в сентябре, когда Антарктида начинает теплеть и дыра открывается. Однако ученые были осторожны с подтверждением своих подозрений, поскольку атмосфера имеет высокий уровень "хаотической изменчивости". Это заставило некоторых ученых утверждать, что ее восстановление идет не так гладко, как надеялись другие.

Теперь, имея данные наблюдений за 15 лет, исследователи с уверенностью утверждают, что озоновый слой восстанавливается. Если эта тенденция сохранится, они ожидают, что озоновый слой над Антарктидой полностью восстановится примерно через 10 лет.

Напомним, исследователи сделали уникальное открытие, найдя древнейший на Земле кратер от удара метеорита. По словам ученых, он открывает уникальное окно в период, когда образовывалась жизнь на планете.

Также мы писали, что ученые обнаружили, что горные хребты могут скрывать значительные запасы экологически чистого топлива. Эти запасы можно считать почти бесконечными благодаря постоянным естественным геологическим процессам.