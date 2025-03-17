Как пройти ВВК в поликлинике — где взять направление и какие документы иметь с собой

ВВК в поликлинике. Фото: news.blog.net.ua

Военно-врачебную комиссию должны проходить все военнообязанные, часть ограниченно годных граждан должны пройти ВВК, чтобы изменить свой статус. Комиссии работают круглосуточно, но в очереди все равно можно стоять неделями. Однако пройти ВВК можно, не оказываясь в ТЦК, а получив электронное направление.

Детали Новини.LIVE рассказала юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Анастасия Руденко.

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"В 2025 году в Украине процесс прохождения ВВК претерпел существенные изменения, направленные на упрощение и цифровизацию процедуры. Теперь военнообязанные могут пройти ВВК не только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но и в определенных медицинских учреждениях, в частности поликлиниках, при наличии соответствующего направления", — обьяснила юрист.

Как получить направление на ВВК:

1. Через мобильное приложение "Резерв+".

— С 31 января 2025 года Министерство обороны Украины ввело возможность получения электронного направления на ВВК через приложение "Резерв+". Для этого необходимо авторизоваться в приложении и подать запрос на прохождение ВВК. В течение суток после подачи запроса вы получите электронное направление.

2. Через ТЦК и СП:

— Если вы не пользуетесь электронными сервисами, направление на ВВК можно получить непосредственно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Прохождение ВВК. Фото: из открытых источников

Прохождение ВВК в поликлинике

"После получения электронного или бумажного направления вы можете обратиться в медицинское учреждение, уполномоченное проводить ВВК. Многие поликлиники, особенно в крупных городах, имеют соответствующие комиссии", — добавила юрист.

Как зарегистрироваться на ВВК в поликлинике:

1. Онлайн-запись:

— Некоторые медицинские учреждения внедрили систему электронной очереди для прохождения ВВК. Вы можете записаться на конкретную дату и время через официальный сайт поликлиники или с помощью электронных сервисов.

2. Через регистратуру:

— Обратитесь в регистратуру выбранной поликлиники с направлением на ВВК. Там вас зарегистрируют и назначат дату прохождения комиссии.

Юрист добавила, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, военно-учетный документ и электронное или бумажное направление на ВВК.

Напомним, еще в феврале 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал реформу ВВК, часть которой будет продолжаться до осени 2025 года.

Тем временем по стране правоохранители продолжают фиксировать нарушения прохождения ВВК, в частности случаи взяток. Экс-депутат Жмеринского городского совета Винницкой области незаконно оформил непригодность к военной службе. Ему помогали работники военно-врачебной комиссии (ВВК).