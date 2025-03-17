Як пройти ВЛК в поліклініці — де взяти направлення і які документи мати із собою

ВЛК у поліклініці. Фото: news.blog.net.ua

Військово-лікарську комісію мають проходити всі військовозобовʼязані, частина обмежено придатних громадян мають пройти ВЛК, щоб змінити свій статус. Комісії працюють цілодобово, але в черзі все одно можна стояти тижнями. Однак пройти ВЛК можна, не опиняючись в ТЦК, а отримавши електронне направлення.

Деталі Новини.LIVE розповіла юрист АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Анастасія Руденко.

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"У 2025 році в Україні процес проходження ВЛК зазнав суттєвих змін, спрямованих на спрощення та цифровізацію процедури. Тепер військовозобов'язані можуть пройти ВЛК не лише в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а й у визначених медичних закладах, зокрема поліклініках, за наявності відповідного направлення", — пояснила юристка.

Як отримати направлення на ВЛК:

1. Через мобільний застосунок "Резерв+".

— З 31 січня 2025 року Міністерство оборони України запровадило можливість отримання електронного направлення на ВЛК через застосунок "Резерв+". Для цього необхідно авторизуватися в застосунку та подати запит на проходження ВЛК. Протягом доби після подання запиту ви отримаєте електронне направлення.

2. Через ТЦК та СП:

— Якщо ви не користуєтеся електронними сервісами, направлення на ВЛК можна отримати безпосередньо в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Проходження ВЛК. Фото: з відкритих джерел

Проходження ВЛК у поліклініці

"Після отримання електронного або паперового направлення ви можете звернутися до медичного закладу, уповноваженого проводити ВЛК. Багато поліклінік, особливо у великих містах, мають відповідні комісії", — додала юристка.

Як зареєструватися на ВЛК у поліклініці:

1. Онлайн-запис:

— Деякі медичні заклади впровадили систему електронної черги для проходження ВЛК. Ви можете записатися на конкретну дату і час через офіційний вебсайт поліклініки або за допомогою електронних сервісів.

2. Через реєстратуру:

— Зверніться до реєстратури обраної поліклініки з направленням на ВЛК. Там вас зареєструють та призначать дату проходження комісії.

Юристка додала, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, військово-обліковий документ та електронне або паперове направлення на ВЛК.

Нагадаємо, ще в лютому 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров анонсував реформу ВЛК, частина якої буде тривати до осені 2025 року.

Тим часом по країні правоохоронці продовжують фіксувати порушення проходження ВЛК, зокрема випадки хабарів. Ексдепутат Жмеринської міської ради Вінницької області незаконно оформив непридатність до військової служби. Йому допомагали працівники військово-лікарської комісії (ВЛК).