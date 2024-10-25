Генерал-лейтенант ЗСУ пояснив, як боротися з корупцією під час мобілізації

Затримання начальника одного із ТЦК Київщини за підозрою в корупції. Фото: СБУ

Для того, щоб подолати корупцію в системі мобілізації, необхідна співпраця із правоохоронними органами. Толерантно ставитися до хабарів не можна.

Про це в четвер, 24 жовтня, написав у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Читайте також:

Як запобігти корупції у ТЦК

Військовий зазначив, що для викорінення зловживань у системі комплектування потрібна нульова толерантність до корупції.

"Командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію із правоохоронними органами щодо викриття фактів надання або отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації... Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах", — повідомив Павлюк.

Нагадаємо, начальнику Тернопільського РТЦК повідомили про підозру в отриманні хабара. Військовослужбовець вимагав у підприємця тисячу літрів пального загальною вартістю близько 1,5 тисячі гривень за надання відстрочки. За вчинене порушнику загрожує до десяти років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Києві три працівники ТЦК обіцяли за 8,5 тисячі доларів поставити чоловіків призовного віку на облік, забезпечити їх тимчасовими посвідченнями та зареєструвати в Єдиному реєстрі військовозобов'язаних і резервістів. Також до протиправної діяльності були причетні лікар ВЛК і двоє цивільних.