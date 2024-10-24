Корупція у ТЦК — в Києві на мільйонних хабарях погоріли працівники військкомату

Мільйон доларів та дорогі автівки — на хабарях спіймали працівників ТЦК у Києві
У Києві затримано працівників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. До схеми причетні й інші посадовці.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у четвер, 24 жовтня.
Масштабна корупція у Голосіївському ТЦК
За даними правоохоронців, трьом працівникам ТЦК, колишньому голові військово-лікарської комісії (ВЛК) та двом цивільним особам повідомлено про підозру за вимагання неправомірної вигоди та несанкціоноване втручання в інформаційні системи.
У матеріалах слідства зазначено, що затримані організували схему, за якою допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації за винагороду в розмірі 8,5 тисяч доларів США. Вони обіцяли поставити чоловіків на облік у певному ТЦК, видати тимчасові посвідчення та внести дані до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.
"Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тисячі доларів США", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків вилучено понад 1,2 мільйона доларів США, 45 тисяч євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки РТЦК, військові квитки та 11 автомобілів бізнес-класу.
"Проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків", — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, начальник ТЦК у Тернополі вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.
А у місті Володимир Волинської області працівниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників.
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