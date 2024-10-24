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Мільйон доларів та дорогі автівки — на хабарях спіймали працівників ТЦК у Києві

24 жовтня 2024 14:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Корупція у ТЦК — в Києві на мільйонних хабарях погоріли працівники військкомату
Затримання працівника ТЦК на хабарі. Фото: Фото: Спеціалізована прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві затримано працівників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. До схеми причетні й інші посадовці.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у четвер, 24 жовтня.

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За даними правоохоронців, трьом працівникам ТЦК, колишньому голові військово-лікарської комісії (ВЛК) та двом цивільним особам повідомлено про підозру за вимагання неправомірної вигоди та несанкціоноване втручання в інформаційні системи.

Хабар ТЦК
Слідчі дії. Фото: Спеціалізована прокуратура

У матеріалах слідства зазначено, що затримані організували схему, за якою допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації за винагороду в розмірі 8,5 тисяч доларів США. Вони обіцяли поставити чоловіків на облік у певному ТЦК, видати тимчасові посвідчення та внести дані до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.

"Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі  4 тисячі доларів США", — йдеться у повідомленні.

Гроші ТЦК
Хабар для працівників ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура

Зазначається, що під час обшуків вилучено понад 1,2 мільйона доларів США, 45 тисяч євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки РТЦК, військові квитки та 11 автомобілів бізнес-класу.

"Проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків", — додали у прокуратурі.

ТЦК Голосієво Київ
Автівка бізнес-класу в гаражі. Фото: Спеціалізована прокуратура
Заробіток на Ухилянтах
Автомобіль в елітному ЖК. Фото: Спеціалізована прокуратура
Голосіївський ТЦК
Заміський будинок та автомобіль бізнес-класу. Фото: Спеціалізована прокуратура
Скандал ТЦК
Припаркований автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Фото: Спеціалізована прокуратура
Київ ТЦК
Автомобіль, який фігурує у справі. Фото: Спеціалізована прокуратура

Нагадаємо, начальник ТЦК у Тернополі вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

А у місті Володимир Волинської області працівниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників.

ТЦК та СП Київ прокуратура мобілізація корупція військкомат

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