Корупція у ТЦК — в Києві на мільйонних хабарях погоріли працівники військкомату

Затримання працівника ТЦК на хабарі. Фото: Фото: Спеціалізована прокуратура

У Києві затримано працівників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. До схеми причетні й інші посадовці.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у четвер, 24 жовтня.

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За даними правоохоронців, трьом працівникам ТЦК, колишньому голові військово-лікарської комісії (ВЛК) та двом цивільним особам повідомлено про підозру за вимагання неправомірної вигоди та несанкціоноване втручання в інформаційні системи.

Слідчі дії. Фото: Спеціалізована прокуратура

У матеріалах слідства зазначено, що затримані організували схему, за якою допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації за винагороду в розмірі 8,5 тисяч доларів США. Вони обіцяли поставити чоловіків на облік у певному ТЦК, видати тимчасові посвідчення та внести дані до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.

"Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тисячі доларів США", — йдеться у повідомленні.

Хабар для працівників ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура

Зазначається, що під час обшуків вилучено понад 1,2 мільйона доларів США, 45 тисяч євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки РТЦК, військові квитки та 11 автомобілів бізнес-класу.

"Проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків", — додали у прокуратурі.

Автівка бізнес-класу в гаражі. Фото: Спеціалізована прокуратура

Автомобіль в елітному ЖК. Фото: Спеціалізована прокуратура

Заміський будинок та автомобіль бізнес-класу. Фото: Спеціалізована прокуратура

Припаркований автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Фото: Спеціалізована прокуратура

Автомобіль, який фігурує у справі. Фото: Спеціалізована прокуратура

Нагадаємо, начальник ТЦК у Тернополі вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

А у місті Володимир Волинської області працівниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників.