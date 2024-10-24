Хабар за бронювання від мобілізації — ДБР розкрило подробиці затримання начальника ТЦК Тернополя

Слідчі дії у ТЦК. Фото: ДБР

Начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування (ТЦК) повідомлено про підозру в отриманні хабара. Військкому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 24 жовтня.

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Деталі справи

У ДБР зазначили, що начальник ТЦК вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

"Чоловік здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову", — йдеться у повідомленні.

Затриманий начальник Тернопільського ТЦК. Фото: ДБР

За інформацією правоохоронців, військком вирішив оформити чоловіку відстрочку лише у тому разі, якщо той надасть йому одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США.

"ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою", — додали у Держбюро.

Наразі до суду подане клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Докази хабарництва. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Тернополі по вулиці Руській працівники ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводили слідчі дії щодо керівника одного із ТЦК.

А у місті Володимир Волинської області працівниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників.